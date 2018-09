Catástrofe en Nervión

Tras la derrota sufrida esta noche, aparte de crear crispación y sembrar muchas dudas de cara al choque del jueves en la UEFA Europa League ante el Standard de Lieja belga, deja minado al equipo andaluz en la tabla de clasificación de LaLiga Santander, pues el objetivo de los primeros puestos para ir a Europa se encuentra un poco más lejos al solo sumar 4 unidades.

El Sevilla, que se encontraba con unos ingredientes más que buenos para ganar, ya que contaba con los pinchazos de Valencia CF y Atlético de Madrid, ante Betis y Eibar respectivamente y un ambiente inmejorable en el coliseo nervionense, salió dormido en los laureles ante un Getafe que al contrario que su rival, estuvo enchufado desde el minuto 1. Esto se vio reflejado cuando en el minuto 3 arribó el primer gol del encuentro de la mano de Ángel Rodríguez, que rompió a la defensa sevillana con un veloz movimiento para luego batir por bajo al checo Vaclick, que encajaba su primer gol defendiendo la meta sevillista en Nervión.

Tras esto, le llegó el turno de mimbrar al Sevilla, que se echó arriba como alma que lleva el diablo en busca de la igualada. Estuvo a nada de llegar en una acción comandada por Nolito y Navas, pero el gaditano no atinó a rematar el envío del jugador natural de Los Palacios. En el 14, el ex bético Jorge Molina tuvo el 0-2 en sus botas tras un nuevo error defensivo andaluz, pero el alicantino echó arriba el balón, la diosa Fortuna se apiadó del Sevilla. David Soria, que volvía a casa con la zamarra azulona, tuvo su momento de gloria cuando desbarató un chut a bocajarro por parte de Nolito, hoy muy criticado. En el 37 llegaría el segundo gol del Getafe con el mismo protagonista que el primero, Ángel Rodríguez, que tuvo fortuna para perforar la meta hispalense tras tirar una pared con un defensa local. Acto seguido, el Sevilla pudo recortar distancias por mediación otra vez de Nolito, que incomprensiblemente echó el cuero fuera cuando se presumía que iba a entrar, no le salía nada al elenco de Pablo Machín. Antes del intermedio, Vaclick salvaría los muebles a sus compañeros con una providencial intervención a otro ex bético como Portillo, reinaba la música de viento en Nervión.

El segundo “round” comenzó con polémica, y es que el VAR anulaba en el 47 el gol del recién ingresado en el campo Wissam Ben Yedder, que se encontraba en posición antirreglamentaria. En el 58, Ángel pudo haber cerrado del todo la contienda y haberse llevado el balón a casa si no hubiera sido por la milagrosa intervención del danés Kjaer, que sofocó el uno contra uno que enfrentaba a Vaclick y a Rodríguez. Los anfitriones estaban sin ideas, ni la fuerza de los 36.943 espectadores presentes en Nervión pudo alentar a los nuestros que estaban a lo que fuera saliendo, y eso en fútbol es muy mal negocio. En el minuto 80, André Silva dispuso de una nueva llegada para darle emoción al envite, pero su tiro se fue alto. Siendo así las cosas y con nueve minutos de añadido, el colegiado puso fin al espectáculo en el Sánchez-Pizjuán.

Preocupa, y mucho, la imagen del Sevilla antes del debut del próximo jueves en la fase de grupos de la UEFA Europa League ante el Standard de Lieja en el Ramón Sánchez-Pizjuán, como siga sin salirse nada al equipo de Machín podría perder la oportunidad de pasar a dieciseisavos de final y luchar por conseguir por sexta vez la copa de la UEFA .