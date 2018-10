Precedentes en El Alcoraz

El equipo realista quiere darle la vuelta a la derrota del sábado en el estreno del Nuevo Anoeta por 1-2 contra el Barcelona y ganar en El Alcoraz para conseguir su segunda victoria en La Liga. Los txuri urdin se han medido al Huesca en Segunda División en dos ocasiones, y en ninguna de ellas ha perdido, ganó 1-2 en la temporada 2008/2009 con goles de Abreu y Aranburu, la temporada anterior al ascenso, y en el año del ascenso empató a uno tras un gol de Labaka en el minuto 80, posterior al gol del Huesca que se adelantó en el marcador.

La Real necesita los tres puntos para ir hacia arriba en la clasificación, sumar siete puntos y alejarse de los puestos de descenso, que se encuentran a un punto. Para ello, es obligatorio romper la racha de tres partidos sin puntuar, después del estreno liguero en La Cerámica, y ganar para pelear por los puestos europeos.

Asier Garitano no podrá contar con Diego Llorente y Merquelanz lesionados de larga duración, no estarán en Huesca tampoco Januzaj, Guridi y Sandro, el delantero grancanario que llegó a finales de agosto se lesionó en un entrenamiento y está descartado para visitar Huesca. No ha tenido suerte en su llegada a San Sebastián, y el atacante ex del Málaga y Barcelona, deberá esperar para debutar con la elástica txuri urdin.

Alta de Willian José

Willian José, lesionado en la jornada 3 en Ipurua, se ha recuperado en un plazo de tres semanas, ha entrenado con el grupo los ejercicios tácticos y no se descarta su convocatoria y posible participación en el transcurso del partido. El delantero brasileño ha entrenado estas semanas en solitario, metiendo horas extras para estar lo antes posible y tener el alta competitiva. Si juega en El Alcoraz habría estado de baja menos de un mes, un tiempo récord de recuperación para el aductor.