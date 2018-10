La poca influencia en el banquillo blanquiazul

Es cierto que la entrada de los tres recambios al terreno de juego debería de dar al equipo un chip más para seguir al 100%, a parte de dar rapidez y cabeza. El banquillo maño últimamente no está teniendo mucho protagonismo, ya que no encuentra suplentes que puedan revolucionar un partido, al menos hasta ahora. Los recambios más comunes han sido Albert Soro y Oliver Buff.

Oliver Buff

El mediocentro ofensivo no ha arrancado de la mejor manera posible. No está encontrando su sitio en el equipo, y no es capaz de revolucionar un partido, a pesar de la calidad que tiene. Por eso deberá volverse a ganar la confianza del míster y volver a participar más en el juego para dar al equipo los máximos puntos posibles.

Alberto Soro

El canterano zaragocista se está gustando esta pretemporada. Ya venía apretando desde la pretemporada, pero es que cuando sale al partido, lo hace bastante correcto. Marcó un gol en la goleada al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, y se le va viendo cada vez más futuro.

Diego Aguirre

El extremo suele salir en segundas partes, sobretodo para darle rapidez y verticalidad al juego del equipo. Puede actuar igualmente de lateral.

Bruno Perone

La temporada del central no está siendo la mejor, desde luego. Bruno acumula pocos minutos esta temporada, ya que a priori, es el cuarto central. Jugó los 90 minutos en la Copa del Rey frente al Deportivo, y dejó sensaciones dudosas en defensa, pero con un gran físico. Debe ganarse la confianza del míster para aportar al equipo los más puntos posibles.

Alex Muñoz

El central es llamado a ser uno de los que peleen el puesto entre Diogo Verdasca y Simone Grippo. Empezó jugando titular, ya que Verdasca suplía la función del capitán, Alberto Zapater, pero cuando éste volvió, Verdasca regresó de lateral. Sus partidos y aportaciones fueron muy buenas, viéndose seguro en defensa.

Giorgi Papunashvili

El georgiano apunta a ser de los más destacados de la temporada. Hasta ahora, Papu estaba lesionado, por lo tanto no pudo ser titular en muchos de los partidos. Jugó en Copa contra el Deportivo de titular, y marcó un golazo. El pasado fin de semana, salió desde el banquillo, y erró en el segundo gol del conjunto local, hecho que fue criticado por mucha gente.

Álvaro Ratón

Álvaro Ratón tiene muy difícil quitarle el puesto al argentino. Realizó los 90 minutos de la Copa del Rey frente al Deportivo, y dejó un papel bastante bueno. Se mostró muy seguro.

Julián Delmás

El canterano apunta a suplente esta temporada. Tras varios partidos jugados el año pasado, este año, a priori, le tocará ver más partidos desde el banquillo. Y es que Benito está en un estado de forma bastante correcto. Julián, dejó una actuación discreta en el partido de Copa del Rey, pero todo el mundo sabe que es capaz de hacer.