Osasuna: aplausos y más aplausos

Osasuna, en el partido de este sábado, no dio oportunidad alguna a un Sporting que no tiró ningún tiro entre los tres palos ni supo cómo defenderse de los ataques continuos del conjunto local. Osasuna salió con Rubén en portería; Nacho Vidal, Carlos Clerc, Unai García y Aridane en defensa; la medular fue para Oier e Iñigo Pérez; en las bandas se colocaron Brandon y Kike; acabando con David y Rubén García cómo delanteros. Por su parte el Sporting de Gijón salió con Mariño defendiendo la portería; Molinero, Canella, Babin y Álex Pérez en defensa; Nacho Méndez, Salvador y Sousa en el medio del campo; Álvaro y Lod junto a la línea de cal y con Djurdjevic en punta.

El conjunto rojillo, venía de perder con malas sensaciones de Tarragona después de haber cuajado un mal encuentro y despertar la alarma en la afición rojilla. Por su parte, el Sporting, venía de empatar a un gol frente al Numancia, cuando los sorianos terminaron con un jugador menos.

Una primera parte más igualada que la segunda

El Sadar recibía un duelo de dos históricos del futbol español con un ambiente un tanto extraño, el fondo sur, donde suele estar colocado el grupo Indar Gorri, estaba completamente callado sin animar como protesta a unas sanciones impuestas a dos miembros de este grupo. Esto provocó ver a un Sadar extraño sin cánticos que suelen acompañar al equipo cuando juega como local. A pesar de ello, el resto del estadio, intentó animar al equipo con una ráfaga de aplausos recordando a los partidos de antaño. En el césped, se vio otra cosa, al comienzo del partido concretamente en el minuto dos, una buena combinación de los rojillos acabó con un centro de Kike Barja y un remate de David forzando al cancerbero visitante a hacerse un buen paradón. El Sporting intentó responder tres minutos después de un cabezazo de Álvaro. La primera parte siguió con un Sporting defensivo que quería salir a la contra y un Osasuna que no conseguía generar peligro en la portería rival. Ambos equipos gozaron de un par de oportunidades más que no llegaron a cuajar.

La segunda parte, rojilla

Los de Jagoba salieron más enchufados en la segunda parte y se notó tanto ofensivamente como defensivamente ya que el conjunto asturiano no tiró en toda la segunda parte. Osasuna encerró completamente a el rival que no pudo hacer nada con las acometidas de Kike que gozó de un par de ocasiones y que pudo haber provocado un posible penalti que el árbitro decidió no señalar y acabó amonestando al canterano por protestar. En ese mismo instante Jagoba fue expulsado por, así lo recogió en el acta: “En el minuto 61 el técnico Arrasate Elustondo, Jagoba fue expulsado por el siguiente motivo: protestar de forma ostensible una decisión mía saliendo del área técnica y voz en grito”. Esto no perjudicó a los rojillos que siguieron insistiendo y el técnico visitante llegó a cambiar al lateral que estaba siendo superado por Kike. Una gran jugada de Roberto Torres provocó una falta muy peligrosa al borde del área y este se la cedió a Rubén García. El ex jugador del Sporting no desaprovechó esa ocasión y marcó uno de los goles de la jornada haciendo justicia a lo que se estaba viendo en el césped. Los últimos minutos fueron poco a poco siendo dormidos por los rojillas y apenas sucedieron más ocasiones, a parte de un zurdazo de Iñigo Pérez que blocó bien Mariño. El resultado se quedó corto, no solo en sensaciones sino también en los datos. Los rojillos triplicaron en ocasiones a los asturianos con 16 tiros de los cuales cuatro fueron a puerta, mientras los visitantes tiraron cinco tiros ninguno yendo a puerta.

Buen partido de los canteranos

Unai García estuvo muy seguro atrás ganándolo todo y ejecutó perfectamente todas las salidas de balón. Oier, por su parte, generó dudas al principio de temporada en la posición de pivote defensivo, pero ayer las disipó y con buena nota. Roberto Torres llevaba ya unas temporadas en las que no estaba a su nivel y ayer se vio esas pinceladas del diez que jugó con Enrique Martín Monreal. Y finalmente, Luis Perea, lo que jugó lo hizo bien y con solvencia, ganó musculo en medio del campo después de su entrada.