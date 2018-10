Mújica: "Nos merecíamos este resultado"

El Barça B parece que empieza a verle salida al pozo donde habían caído. Tras el descenso a Segunda División B del pasado mes de junio no arrancaron demasiado bien la temporada. Muchos puntos perdidos en estas primeras jornadas pero, tras la victoria por 0-3 de este sábado, los catalanes confían en poder seguir esta línea.

Consiguieron vencer al Sabadell por 0-1 en la tercera jornada y empataron, sin goles, la pasada semana ante el Peralada. Eran todos los puntos que habían sumado los de García Pimienta hasta que, a domicilio ante el Conquense, el hat-trick de Mújica regaló la victoria al filial. Ahora son novenos en la clasificación con 7 puntos.

Tras el partido manifestaba sentirse orgulloso de lo que había realizado sobre el césped: "Contento por la victoria del equipo y del resultado abundante. Después de todo lo trabajado, nos merecemos el premio", decía el delantero.

Oriol Busquets vuelve a sentirse futbolista

Rafa Mújica confesó que en estos primeros partidos no se sentía a gusto y es que la falta de acierto estaba castigando los resultados del equipo: "No estaba teniendo ocasiones ni marcaba; me sentía culpable y hoy, con un par de goles, estoy contento. Hay que seguir", manifestaba el canario.

Busquets reaparece tras una grave lesión

Otro de los nombres propios del partido fue el de Oriol Busquets que, tras una dolorosa y larga lesión, volvía al terreno de juego. Confesó que deberá seguir trabajando para estar al mismo nivel que sus compañeros: "Con tantos meses lesionado vas un poco perdido, pero ya estoy recuperando el tono para poder ayudar al equipo", explicaba el catalán.

Además, con la victoria se sentía orgulloso del trabajo de sus compañeros y saben que pelearán por liderar la tabla de clasificación: "Contento de volver a disfrutar del fútbol y poder trabajar duro", sentenciaba Busquets.