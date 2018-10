Se avecinan cambios ante el Brujas

La segunda jornada del Grupo A de la Champions League enfrenta en el Metropolitano a Brujas y Atlético de Madrid. El conjunto belga es a priori la cenicienta del grupo, pero con precedentes como el Astana o el Apoel, es mejor no fiarse.

Antecedentes

El Atleti llega a esta segunda jornada en mejor momento que al anterior partido de competición europea. El partido ante el Mónaco sirvió de bálsamo a una “crisis” de principio de temporada.

El Atleti había ganado la Supercopa de Europa al Madrid y empatado en Mestalla, nada mal. Victoria con apuros ante el Rayo en casa, derrota en Balaídos y empate contra el Eibar. El equipo no jugaba a nada, la falta de gol que arrastraba durante años anteriores parecía que no se solucionaba, y para colmo la fragilidad defensiva había hecho acto de presencia. Y si ya comentamos que los fichajes apenas jugaban…

El partido de Mónaco se presentaba como la primera gran batalla de la temporada. El Atleti salió con la caraja y eso le costó un gol en contra, pero los del Cholo se pusieron el mono de trabajo y remontaron. 1-2 fue el marcador final, pudo ser de 1-3 pero el árbitro anuló un gol discutible a Giménez.

Desde Mónaco: una victoria a domicilio en Getafe, otra victoria en casa ante el Huesca y un empate en el Bernabéu. Lo que provoca que el partido ante el Brujas se afronte de otra manera.

Posibles cambios tácticos

El partido ante el Brujas puede ser el escenario para ver algunas pruebas de Simeone. En portería no se esperan cambios, Oblak será titular. En defensa Filipe puede volver a ocupar el lateral izquierdo para dar paso al gran cambio, Giménez-Lucas puede ser la novedad del once. Lucas no jugó el derbi y Godín puede rotar. En banda derecha puede que también haya cambios, Arias puede volver a jugar un partido tras el parón de selecciones. El colombiano cayó lesionado jugando con su selección y desde entonces no ha vuelto a jugar.

En el centro del campo también puede haber revolución. Thomas puede volver al once para dar descanso a Rodri, o bien podría dar descanso a Saúl que lleva más minutos acumulados que Rodri. Koke puede dejar paso a Correa, que volvería a la titularidad. Y Lemar sería el que repitiese titularidad, el francés fue sustituido en el segundo tiempo ante el Madrid y ha tenido suficiente descanso. Alguien que debería entrar en el once es Gelson. El portugués apenas ha tenido minutos en Liga, no ha debutado en Champions. Y ante un rival fácil, como el Brujas, debería de tener minutos. Para su propia confianza y autoestima sería óptimo, y ya de paso sabemos a qué juega. Ya que solo lo hemos visto en vídeos de YouTube.

La gran novedad podría ser Vitolo. Pese a que él mismo colgó un comunicado en sus redes sociales, diciendo que volvería tras el próximo parón de selecciones. No se descarta que tenga algunos minutos.

En la delantera no habrá cambios: Costa y Griezmann ocuparán las posiciones más adelantadas. Kalinic puede tener minutos en la segunda parte, pero no de titular.

Posible once

Oblak; Filipe Luis, Giménez, Lucas, Arias; Gelson, Thomas, Rodri, Correa; Griezmann, Costa.