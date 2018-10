Previa Sevilla FC - RC Celta de Vigo: todo por el liderato

El Sevilla FC recibe en el Ramon Sánchez Pizjuan al club gallego RC Celta de Vigo, tras el tropiezo en la Uefa Europa League, pero con las buenas sensaciones que dejaron en la competición nacional con los últimos tres partidos.

Es el último partido antes del parón liguero, para dejar paso a 2 partidos de selecciones internacionales. Una interrupción que será de alivio y descanso para una parte de la plantilla, sobre todo para Ever Banega y Sergi Gómez, que acumulan muchos minutos y partidos sin descansos, pero que también deja en tensión al técnico soriano Pablo Machín, pues pierde hasta cinco activos, con la llamada de Promes con Holanda, Franco Vázquez con Argentina, Kjaer con Dinamarca, André Silva con Portugal y el guardameta Vaclik con República Checa.

Sevilla FC: enzarzados con los líderes

Una de las mejores rachas que ha tenido el Sevilla en los últimos años, con tres victorias consecutivas, ante rivales muy complejos, los ha llevado a estar en plena lucha por el liderazgo en la tabla de la competición nacional, pues está solo a 1 punto del Real Madrid CF y FC Barcelona. Que además si aprovecha las dificultades que tienen estos dos en sus enfrentamientos esta jornada y que sus perseguidores más próximos se enfrentan entre ello (Atlético de Madrid y Real Betis), no solo podría colocarse en un puesto privilegiado, sino que además puede poner tierra de por medio.

Para este partido el soriano recupera al lesionado Aleix Vidal, que podría permitir alguna rotación en los carrileros que llevan 3 y/o 4 partidos seguidos sin descanso, todo apunta a que será Arana, al cual le costó muchísimo acabar el partido en Rusia ante el Krasnodar. Y también vuelve a las listas el portugués Daniel Carriço, el cual mientras está en el campo hace mejoría en los zagueros, gracias a su determinación, veteranía y liderazgo.

Otra baza a favor podría ser la racha goleadora de las puntas (11 goles entre Wissam ben Yedder y André Silva), que salvo sorpresas pueden volver a disfrutar de la titularidad.

RC Celta de Vigo: mirada hacia Europa

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed “El turco”, lleva 4 partidos sin alcanzar una victoria, tras el buen comienzo de liga, desde aquel 2-0 contra el Atlético de Madrid, pero sus aportaciones ofensivas, con las grandes estrellas que tiene el club vigués como Iago aspas, Pione Sisto o Maxi Gómez, les hacen soñar con la posibilidad de amarrarse a un puesto europeo.

Con 10 puntos en la clasificación liguera se encuentran en el octavo puesto al comienzo de la jornada 8, solo un punto le separa del Deportivo Alavés que delimita en el sexto la clasificación europea.

Pero para ello debe doblegar al Sevilla FC en su propia casa, y con las bajas de Jensen, Emre Mor, Hjulsager, Mazan, Jozabed y Radoja

Pablo Machín

"Para poder ser líderes primero tenemos que ganar. Soy reiterativo. Las clasificaciones ahora no nos garantizan nada; pero cuanto mejor vayamos, más confianza tendremos. Hemos hecho buenos últimos partidos y queremos seguir corroborando eso"

Antonio Mohamed

"No me siento identificado con un equipo que sólo ataque, me siento identificado con un equipo que defienda muy bien y ataque muy bien. Me encantaría tener un equipo que encuentre la solidez y la continuidad en el juego para tocarlo lo menos posible"

Pablo González Fuertes

El colegiado del comité asturiano Pablo Ganzalez fuertes será el encargado de dirigir el encuentro, mientras que en la Sala VAR se encontrará Alfonso Alvarez izquierdo del comité catalán.

Convocatoria Sevilla FC:

La Lista ofrecida por el cuadro hispalense muestra el reingreso del lesionado jugador catalán Aleix Vidal y del zaguero Daniel Carriço, que disfrutó de un descanso en el partido de la europa League, con la salida de Borja Lasso y Berrocal.

La lista al completo lo conforman: Vaclik, Juan Soriano, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Joris Gnagnon, Jesús Navas, Aleix Vidal, Roque Mesa, Promes, Banega, Arana, Sarabia, Franco Vázquez, Nolito, André Silva, Muriel y Ben Yedder.

Convocatoria RC Celta de Vigo:

El culebrón de Emre Mor se acabó cuando el técnico celtiña decidió dejar fuera de la convocatoria al fichaje más caro del plantel alegando "Prefiero no llevar a un jugador de viaje que le pueda molestar verse fuera del banquillo y tener que ver el partido desde la grada"

La lista completa lo forman: Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Araújo, Júnior Alonso, Juncà, Kevin, Lobotka, Fran Beltrán, Okay Yokuslu, Brais Méndez, Pione Sisto, Maxi Gómez, Boufal, Iago Aspas, Eckert.

Posibles XI