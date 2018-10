Alexia Putellas: “ El equipo está preparado para sacar las cosas adelante”

Después del parón de selecciones de la pasada semana, la Liga Iberdrola vuelve a la carga. El Barça se situa tercero con un partido menos que se va a jugar el próximo 24 contra el Levante. Este domingo el rival a batir va a ser el Rayo Vallecano femenino, que va a visitar el Mini Estadi a las 18h.

Alexia Putellas ha valorado antes de nada la decisión que tomó la selección española de no convocarla para el parón: “Es una decisión que se toma desde allí, no estuvimos en la convocatoria y nos quedamos aquí. Tenemos la suerte que muchas de nosotras estamos acostumbradas a irnos y esta vez no ha sido así por lo que puede ser un punto a favor”.

Después de esta opinión acerca del parón internacional, Alexia ha dado su opinión sobre el rival: “El Rayo Vallecano es un equipo que no empezó del todo bien pero que ya ha cogido una dinámica positiva y consiguió empatar contra el Atlético de Madrid, ganó el derbi contra el Madrid y esperamos un equipo valiente, que salga a por todas y difícil, seguro”. No ha destacado a futbolistas concretas sino que asegura que “su punto más fuerte es este sentimiento de bloque que tienen, duro de roer”.

Ha terminado su comparecencia hablando del estado físico del Barça: “Creo que estamos bien, que el equipo está preparado para sacarlo adelante sabiendo el mes de octubre que se nos viene encima, que será muy duro y con muchas ganas”.