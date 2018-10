Eusebio vuelve a San Sebastián con dudas

La Real Sociedad recibirá el próximo lunes la visita de un viejo conocido. Eusebio Sacristán, técnico txuri-urdin durante más de dos años, volverá a la que fue su casa y donde vivió su mejor temporada como entrenador.

Lo hará convertido en entrenador del Girona, donde no ha iniciado de gran forma la temporada. Con solo dos victorias en su haber, los catalanes se sitúan a dos puntos del descenso, pero también a dos puntos de su rival, que se encuentra noveno.

Dudas en el esquema

El conjunto catalán llega con dudas al encuentro. No terminan de adaptarse a las ideas que trata de implantar su entrenador, que aún no se decanta si seguir con su 1-4-3-3 o el 1-3-5-2 heredado de Machín. De hecho, en su último partido fuera de casa utilizó el primero, mientras que en los dos últimos en casa utilizó el segundo.

Eso sí, el técnico vallisoletano no tendrá fácil utilizar ese sistema con dos carrileros. Y es que una de sus principales bazas, Pedro Porro, no tiene asegurado llegar al partido, ya que no se ha entrenado por molestias. Granell, otro de los fijos, está en la misma situación.

Si bien lo de Pedro Porro no es grave, las malas noticias en la enfermería del Girona se acumulan. Mójica, clave la temporada pasada y que esta temporada no ha debutado por una lesión muscular, reapareció el pasado fin de semana en un amistoso ante el Toulouse. Sin embargo, el colombiano se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda esta semana en un entrenamiento y será baja toda la temporada.

Stuani, en racha

Pero no todo es negativo. Christian Stuani, que acaba de cumplir 32 años, está en uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva. El uruguayo, ex de equipos como Racing, Levante o Espanyol, ha empezado la temporada de manera inigualable.

El delantero ha jugado los 90 minutos en los últimos seis partidos, marcando ni más ni menos que ocho goles, lo que le hace situarse en lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato liguero. De hecho, solo Piatek, delantero del Genoa italiano, supera sus números goleadores en las cinco grandes ligas europeas.

Este momento de forma del punta coincide precisamente con el mal momento de su compañero Portu, pieza fundamental el año pasado para Machín. El murciano lleva sin anotar desde febrero y los nervios parecen estarle afectando. Ocasiones ha tenido en este inicio, pero no ha conseguido ver puerta.

Superioridad realista

En las seis ocasiones en las que se han enfrentado ambos equipos, los txuri-urdin han conseguido la victoria en dos ocasiones, mientras que los gerundenses solo lo han logrado en una. De hecho, la pasada temporada, con Alguacil en el banquillo, los realistas se impusieron por un contundente 5-0 en Anoeta.

En Montilivi, los en aquel momento jugadores de Eusebio se adelantaron con un golazo de Willian José. No obstante, los donostiarras no consiguieron aguantar el resultado y terminaron cediendo un empate, debido, cómo no, a un gol de Stuani.