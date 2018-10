Previa Olivenza F.C. – C.P. Cacereño: los verdes buscan seguir sumando victorias fuera de casa

Oliventinos y cacereños se enfrentarán mañana en el que será el segundo partido consecutivo de los verdes fuera de su feudo. Los de Olivenza, ocupan el puesto número once de la clasificación con 9 puntos, siendo su último resultado un paupérrimo empate a cero frente al Valdelacalzada. Por su parte, los verdes continúan liderando la tabla con 22 puntos en su haber y vienen de ganar al Azuaga la pasada jornada con un ajustado 0-1.

El Cacereño, por su condición de líder, su potencial y su historia; siempre es un rival que motiva a sus rivales. El Olivenza buscará salir a morder e intentar hacer daño a su adversario para seguir sumando y escalar puestos en la tabla clasificatoria. Por su parte, los verdes quieren acabar estas dos jornadas seguidas fuera de casa con los seis puntos en el bolsillo y asentarse así en la parte alta de la clasificación.

A por las dos victorias seguidas fuera de casa

Los partidos fuera de casa, sea cual sea el rival que esté enfrente, siempre tienen un plus de complejidad a la hora de jugarlos. Esta vez no será menos y los de Adolfo Muñoz se tendrán que volver a poner el mono de trabajo para conseguir una nueva victoria. Tras el de Azuaga, este será el segundo partido a domicilio, por lo que encadenar seis puntos seguidos fuera de tu estadio es siempre una buena señal de la calidad del equipo. Por ello, Adolfo Muñoz buscará dar con la clave para ganar a un Olivenza al que ya conocen, debido a que se enfrentaron este verano en Copa Federación con un contundente 6-1 para los locales. El rival de esas fechas no será al que se enfrente mañana al Cacereño, ya que se trata ahora de un equipo mucho más rodado y con las ideas más claras.

Complicar la vida al Cacereño

El Olivenza de Juampe Sánchez buscará cosechar un mejor resultado que el 6 a 1 de Copa Federación ante este mismo rival. Para ello, estarán liderados por Troiterio, la pieza más destacada de este equipo, el cual ya cosechó un buen partido la pasada jornada ante el Valdelacalzada. Al equipo pacense no se le está dando mal el inicio liguero ya que se encuentran en la zona tranquila de la clasificiación, por lo que puntuar ante el Cacereño le daría más confianza aún.

El Olivenza ha fijado el precio de las entradas en cinco y siete euros y precio de cinco euros para la afición visitante que se desplace al Municipal de Olivenza.

Bajas y posibles onces

El Cacereño sigue contando con las bajas de Elías Molina, Carbonell y Alex García, los cuales ya se han incorporado poco a poco a los entrenamientos, pero todavía no están disponibles para defender la elástica verde sobre el terreno de juego.

Olivenza C.F: Ciga, Pekas, Capa, Borja Sánchez, Álex Alvero, Juanjo, Emilio Tienza, Silva, Troiteiro, Juampe y Sito.

C.P. Cacereño: Bernabé, Chechu, Rubén Sánchez, Carlao, Alberto Delgado, Berraco, Rodri, Marcos Torres, Neto, Luismi y Alex Rubio.