Gálvez: "En la segunda parte no se pudo jugar, pero hicimos lo que pudimos"

Tras el parón de selecciones volvió el fútbol a Vallecas y volvió de la manera en la que nos dejó, con mal sabor de boca. El Rayo Vallecano recibió en casa al Getafe en un derbi que se antojaba difícil ante uno de los equipos revelaciones de la pasada campaña en LaLiga. Conjunto serio y aguerrido que de la mano de Bordalás ha asaltado Vallecas para dejar, un partido más, sin puntos a los locales.

Abatidos, los integrantes de la plantilla franjirroja quisieron mostrar su descontento con la situación y con el mal bache que están pasando en este inicio de temporada. Gálvez, que volvía a la titularidad en detrimento de Abdoulaye, se mostró optimista de cara al futuro, aunque siendo realista en sus palabras: “El equipo está mejorando poco a poco. Hoy nos vamos con un sabor agridulce porque hemos hecho un buen partido pero necesitamos ya los 3 puntos, sino la clasificación se complica”.

"Hay que seguir confiando y remando todos en la misma dirección, así seguro que lo conseguiremos"

Un encuentro que, a pesar de los tres tantos marcados, no destacó por su fluidez y numerosas ocasiones de peligro, sino por todo lo contrario. La gran cantidad de tarjetas amarillas y la expulsión de Trejo, evidenciaron un partido marcado por la dureza mostrada en el terreno de juego, aspecto ante el que Gálvez no estaba del todo de acuerdo: “Las tarjetas han sido excesivas, ellos exageraban mucho todas las acciones. Nos molesta esa actitud por parte del Getafe pero los jugadores hacen lo marcado por el entrenador. En la segunda parte no se ha jugado prácticamente nada pero si el árbitro lo permite, nosotros no podemos hacer nada”, mostró con resignación ante el resultado.

Además, como defensa bien experimentado, quiso mostrar su apoyo a su compañero de equipo, Sergio Akieme, que debutó en Primera División con la camiseta del Rayo Vallecano, al que animó tras su gol en propia: “Todos hemos pasado por el momento de nuestro debut. Akieme ha estado muy bien menos en la desafortunada acción. Ha hecho un buen partido”, comentaba. Opinión no del tanto compartida por el propio Sergio, que se mostraba mas crítico en su actuación: “Hay días en los que que las cosas no salen bien y hoy en lo personal tuve dos acciones en las que no estuve bien. A trabajar. Ahora a pensar ya en el miércoles. Tenemos otra oportunidad y hay que ir a por ella”, alentaba.

"Necesitamos ya los 3 puntos, sino la clasificación se complica"

Junto a él, otro jugador que volvía a la titularidad fue Embarba. Gran damnificado del sistema de Míchel en los primeros partidos, volvió a saltar al césped de inicio en la derrota frente al Getafe, ante la que, como capitán del equipo, animaba a los suyos a levantarse y voltear la situación de caída en picado: “Nos vamos muy dolidos. Propusimos mucho más que el Getafe. Estamos ahora en una mala dinámica y no acompaña nada, pero para salir hay que seguir confiando. Remando todos en la misma dirección lo vamos a sacar adelante seguro”, sentenciaba.