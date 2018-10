Ernesto Valverde: "El Madrid, cuando está herido, es peligroso"

Ernesto Valverde cree que este tipo de encuentros tienen muchos condicionantes: “Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista. Táctico, emocional, y de preparación. Venimos de hacer dos buenos partidos y queremos cerrar la semana bien con este encuentro. Lo queremos hacer bien, la clave está en el juego. No tenemos que pensar en las dinámicas de uno y otro equipo. El Madrid cuando está herido es más peligroso. Espero al mejor Madrid”.

El entrenador azulgrana no cambia la forma de preparar el partido pese a los malos resultados del equipo blanco: “No nos fijamos en ello. A la hora de preparar el partido no lo tenemos demasiado en cuenta. Nos centramos en el rival, que tiene argumentos de sobra para hacer un gran partido. El Madrid es un equipo muy completo. Tiene grandes jugadores, tienen estrategia, disparo exterior, una defensa potente. Estamos por delante en cuatro puntos, pero no es una distancia considerable ahora. Aunque las crisis se inflan, después los buenos siempre aparecen en el campo”.

"El Real Madrid ha jugado muy bien en algunos partidos de esta temporada"

Valverde también tuvo palabras de alabanza hacia el Real Madrid: “Ha habido momentos de esta temporada en el que el Madrid ha estado muy bien. En el juego colectivo, en la presión, en el juego de ataque. Aunque ahora están atravesando una mala racha de resultados, los equipos con estas plantillas se acaban creciendo y tienen que mirar para adelante pese a echar en falta a Cristiano o a Messi como nosotros el otro día”.

El entrenador azulgrana admite que aunque tienen que cambiar cosas sin Messi, el equipo tiene que ser solidario: “Nosotros tenemos que reconocernos en el juego, esté Messi o no esté. Somos solidarios siempre, estar todos juntos en los buenos y en los malos momentos. Tenemos que hacerlo extensivo tanto en defensa como en ataque para hacernos más fuertes. Preparar el partido sin Messi es diferente, claro. Hay que cambiar algún mecanismo. Nos ha faltado más veces y aunque se hace raro nos adaptamos a lo que sea”.

Valverde finalizó haciendo una valoración de la mejoría en defensa de los últimos dos partidos: “El día del Inter tuvimos más control que el del Sevilla, aunque en ese descontrol también nos manejamos bien. Te pueden hacer un gol en un momento aislado, pero tenemos que estar concentrados para que el contrario te llegue poco”.