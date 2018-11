Previa Osasuna - Málaga: no fallar en El Sadar

Osasuna se enfrentará este sábado al líder de Segunda: el Málaga. Un partido competido entre dos históricos. La jornada pasada los rojillos perdieron dos puntos frente al Rayo Majadahonda, que después de empezar ganando los madrileños empataron. Los de Pamplona suman 13 puntos en el duodécimo puesto. Mientras que el Málaga ganó 2-0 frente al Numancia. Por lo que los andaluces son líderes en solitario con 25 puntos.

Los de Arrasate pelearán por seguir estando invictos en El Sadar. Ya que fuera de casa no están consiguiendo los objetivos, tienen que cumplir en casa. Casi todos puntos sumados han sido en Pamplona, 11 en total con tres victorias y dos empates. En las últimas dos jornadas, Osasuna ha jugado lejos de casa y no han generado buenas sensaciones. El club navarro tenía la ocasión perfecta para darle la vuelta a la mala racha fuera de El Sadar y puntuar ante el Oviedo y Majadahonda, pero no han logrado lo esperado. En ambos partidos han empezado ganando, pero no han conseguido mantener el resultado. Contra el Oviedo perdieron en el último minuto, y frente al Majadahonda empataron cuando faltaban 15 minutos.

El Málaga viajará a Pamplona con el objetivo de volver a sumar y seguir siendo líderes. En su última salida perdió frente al Elche por lo que no serán fáciles de batir. Fuera de casa, el Málaga ha ganado dos partidos, ha sufrido dos derrotas y ha cosechado un empate. Lleva dos jornadas fuera de casa sin conseguir la victoria, desde el partido frente al Rayo Majadahonda.

Jagoba Arrasate cuenta esta jornada con una baja muy importante: el capitán Oier Sanjurjo. El estellés no podrá jugar por acumulación de tarjetas. Lillo vuelve a la convocatoria tras cumplir con la sanción, e Íñigo Pérez será duda. El técnico rojillo volverá a repetir el sistema utilizado en casa: 4-2-3-1. Para cubrir el puesto de Oier Arrasate no ha desvelado nada, pero tiene opciones a espera de la mejoría de Íñigo Pérez.

Juan Ramón Muñiz cuenta con muchas bajas por lesión: Jack Harper, Álex Mula, Juan Carlos Pérez, Diego González y Cifu. Tampoco contará por decisión técnica con Bard Bouhlaroud, Renato Santos y Sead Haksabanovic. En la convocatoria ha sorprendido la presencia del defensa Miguel Torres.

El Sadar recibirá a N' Diaye, ex jugador del Betis. En Pamplona se le recuerda muy bien después del enfrentamiento entre Osasuna y Betis, en el que la valla de El Sadar calló un niño. El jugador cogió a un pequeño rojillo en brazos y los rojillos agradecieron mucho su gesto.

N' Diaye cogiendo en brazos al niño caído de la valla. Foto: Osasuna

Empate frente al Rayo Majadahonda

Osasuna empató en el Wanda Metropolitano frente al Majadahonda a uno. En un partido que fue de menos a más. La primera mitad fue más parada, sin ideas claras de juego y con pocas ocasiones. Los navarros tuvieron más control del balón, pero no fueron capaces de adelantarse. En la segunda parte, los rojillos gozaron de más ocasiones y tuvieron varias jugadas para adelantarse. Osasuna tuvo una gran ocasión y a raíz de esa jugada despertó. Lucharon cada balón hasta que al final fue el máximo goleador rojillo, Juan Villar. el encargado de anotar. El conjunto navarro no se confió y siguió intentándolo. El Rayo Majadahonda aprovechó una contra para empatar el encuentro. Aitor Ruibal marcó el gol. Los rojillos volvieron a Pamplona con la sensación de haber perdido dos puntos.

Sin fallar en casa

El Málaga ganó frente al Numancia en casa. Los andaluces se impusieron desde el minuto cero, adelantándose en apenas unos segundos. Gustavo Blanco anotó en la primera acción de ataque. El Málaga fue superior a los rivales y tuvieron el control del partido. Los de Soria no fueron capaces de crear peligro, gracias a la buena presión malagueña. Después el ritmo bajó y el partido fue a menos, sin ocasiones de gol y sin juego. Pero nada más comenzar la segunda mitad, tras un fallo del Numancia, Gustavo volvió a marcar.

Árbitro

Oliver de la Fuente Ramos (comité de árbitros de Castilla y León) será el encargado de dirigir el encuentro entre Osasuna y Málaga. El colegiado ha sacado 28 tarjetas amarillas en total, cinco de promedio por partido. No ha señalado ninguna roja directa, pero ha castigado la pena máxima una vez.

Enfrentamientos entre sí

En los enfrentamientos entre Osasuna y Málaga los visitantes salen muy favorecidos de El Sadar. Los andaluces conocen bien el estadio tanto en Primera como en Segunda, y no se les da nada mal. El Málaga ha ganado cinco partidos, empatado seis y solo ha perdido un encuentro en Pamplona. En la temporada 2016/17, empataron en los dos partidos a uno. En 2014, el Málaga ganó por 2-0 en Pamplona. La última victoria rojilla fue en 2010, cuando anotaron un 3-0.

Convocatoria

Jagoba Arrasate no ha presentado la convocatoria.

Convocatoria del Málaga. Foto: Málaga

Once posible