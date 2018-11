Estalla Nervión

Duelo frenético

No se hizo justicia en el marcador al término de la primera parte donde el RCD Espayol se marcha con el premio del Gol de Borja Iglesias, donde El Sevilla FC tuvo más ocasiones de goles.

El frenetismo fue lo más determinante de la primera mitad del encuentro, a la contra como más le gusta a ambos equipos llegó el 80% de las ocasiones de gol, aunque fueron más numerosas para los locales.

A los pocos minutos tenía Sarabia la primera ocasión del encuentro en un tiro cruzado que se marchaba por poco. Promes en el minuto 10 tuvo una gran oportunidad de anotar, pero su remate de cabeza picado acabo chocando con el larguero.

En el minuto 23, Diego López en una maniobra acrobática realizó una gran parada al remate de cabeza de André Silva al gran centro de Sergio Escudero, luego en el 33 volvió a ser salvador el portero gallego al ganarle el mano a mano Pablo Sarabia, que remató muy blando.

Pero llegaría el castigo de los catalanes en forma de gol de Borja Iglesias, que acumula ya 7 tantos en la competición liguera, en una buena contra (ya disfrutó de varias, pero no definían con facilidad con la buena actuación de Gabriel Mercado), pero esta vez Melero se metió hasta la línea de fondo para dejarle el balón a placer al delantero del Espayol, y poner por delante a su equipo.

Otra reseña importante de la primera parte es la frustración de los jugadores sevillista, especialmente del Mudo Vázquez, con el árbitro del encuentro Jaime Latre, que sanciono con amarilla a este, en una falta sobre Darder en el minuto 7, y otra a Carriço en el 17. Sin embargo, los hombres de Rubi se marcharon sin tarjeta pese a acumular muchas faltas sobre el centrocampista argentino, que acabó cabreado en varias disputas por la dureza con el futbolista.

Se hizo justicia

Comenzaba complicada la segunda parte para los de Machín, que realizó el primer cambio del encuentro sustituyendo a Promes por Wissam Ben Yedder. Los pericos apretaban con fuerza sobre la portería sobre guardada por Thomas Vaclik, aprovechando las indecisiones de los centrocampistas sevillistas, y a la contra es como los catalanas pretendían matar el partido. Pero supieron aguantar el arreón de los de Rubi, y una vez tranquilizado el juego comenzaron a llegar las ocasiones sevillistas.

También les era difícil entrar en dinámica a los sevillistas por las numerosas faltas y pérdidas de tiempo por parte de Diego López, quien acabó recibiendo tarjeta amarilla.

Tras la llegada de André silva que remataba forzado el centro de Jesús Navas, llegaría la alegría para los andaluces que en el minuto 69, aprovecharon un córner para en jugada de balón parado hacer el gol del empate, con el remate de Gabriel Mercado, anecdóticamente antes del lanzamiento del saque de esquina Rubi decidió realizar un cambio, sacando a Melendo y metiendo a Leo Baptistao, y como en la ley no escrita, realizar un cambio durante un córner de contra es igual a una desajuste defensivo, donde mercado aprovechó para adelantarse a Granero y rematar a bocajarro sobre el portero gallego.

Tras el gol del empate Machín decidió sacar del campo a Franco Vázquez, que tenía amarilla y acumulaba muchos encontronazos con futbolistas pericos, y dio entrada al recién recuperado Gonalons, donde perdieron magia en el centro del campo, pero ganaron presencia y liberó a Banega de su posición sacrificada.

El Sevilla no cedía de su empeño de buscar la victoria, donde Diego López desempeñó una de sus mejores actuaciones, Primero al parar un remate de André silva para segundos después hacer lo mismo con un remate de Daniel Carriço. No por ello el Espayol no iba a contar con alguna ocasión, es más Vaclik realizó una magnifica parada a Sergio García que pudo suponer el 1-2.

Wissam Ben Yedder tras pase de Banega tuvo la mejor oportunidad para ponerlos por delante en el minuto 87, pero su contundente disparo se topó con la cruceta de la portería. Pero en el minuto 89 el franco tunecino no volvería a desperdiciar otra ocasión, Banega de nuevo le servía otro balón al área, para que con calidad definiera y superara a Diego López para poner el 2-1 definitivo y la grada sevillista cantara con más fuerza que nunca, viendo como su equipo se colocaba 2º en la clasificación liguera a solo 1 punto del líder, el FC Barcelona.