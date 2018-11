La Fundación Barça acumula 14.000 beneficiados con sus programas

En la mañana del miércoles la Fundación Barça ha realizado una rueda de prensa en la sala Ricard Maxenchs del Camp Nou para presentar el primer informe del programa de ayuda a los refugiados de la Fundación. En el acto ha participado el vicepresidente Jordi Cardoner y el ex futbolista francés Lilian Thuram entre otros.

El programa está destinado a dar herramientas a los jóvenes y pequeños para prevenir y resolver conflictos, fomentar la inclusión social y la integración, y todo ello a través del deporte y del ocio.

6 millones invertidos para 14000 beneficiarios

Jordi Cardoner explicó a los asistentes los datos del primer informe del programa, en el que se han destinado 6 millones de euros en Italia, Grecia y el Libano. Estos millones también son financiados con la participación de la Fundación Stavros Niarchos.

Los programas de la Fundación acumulan 14000 beneficiarios, en los que en palabras de Jordi Cardoner: “El Barça aporta para que niños y niñas desubicados y sin responsabilidad de los errores de los adultos puedan recuperar la dignidad y la autoestima. Que puedan dormir por las noches y recuperen sus vidas”.

El FC Barcelona quiere ser socialmente responsable y ayudar a la causa: “En el mundo hay 68 millones de desplazados y el 50% son menores. Desde la Fundació Barça nos sentimos obligados a trabajar en un proyecto donde los niños no son responsables” explicava el vicepresidente Cardoner.

El directivo culé quiso dar unas palabras de agradecimiento para las entidades que también ayudan a cumplir esta labor: “Agradecer también “el trabajo de la Cruz Roja, Open Arms y Casa Nostra Casa Vostra y lo que hacen para contribuir al desarrollo de los proyectos”.

La ayuda de Lilian Thuram

El ex jugador azulgrana Lilian Thuram ha participado activamente en la consecución de este proyecto, en el que ha colaborado con el FC Barcelona: “Con estos proyectos uno entiende porque el Barça es ‘més que un club’. Cuando me propusieron colaborar no lo dudé ni un momento. Hacer felices a los niños y a sus padres es devolverles la dignidad”.

Un Thuram que siente la obligación de ayudar y hacer ver a la sociedad de la ayuda que necesitan estas personas: “Ojalá con estos programas y estas acciones podamos cambiar el concepto que muchos tienen de los refugiados”.