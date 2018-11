Reencuentro con Quique González

Osasuna viajará el fin de semana a La Coruña para enfrentarse a un rival directo y difícil: El Depor. El enfrentamiento entre ambos será muy disputado y bonito para ver. Los rojillos se encuentran en un momento muy bueno con tres victorias consecutivas. Pero no será nada fácil frente a los recién descendidos y candidatos firmes al ascenso. El Depor está muy bien anímicamente y futbolísticamente y cuenta con uno de los mejores delanteros de la categoría: Quique González, que jugó el año pasado en Osasuna.

Quique fichó por el club navarro en 2017, para 5 temporadas. Su incorporación creó muchas expectativas en la afición rojilla, ya que sumaba muy buenas estadísticas ofensivas. Era el “9” que Osasuna quería y necesitaba. Diego Martínez no supo ver o aprovechar su talento y facilidad de hacer gol y Quique no tuvo el papel de un “9” en el equipo. El técnico lo situaba en la banda y aunque el delantero aportaba mucho al equipo, podría haberlo hecho más, y ahora lo ha demostrado en El Depor. En Osasuna en total anotó solo 4 goles en toda temporada, 5 menos que en esta temporada que ha anotado 9 goles en 10 partidos que ha jugado. En la banda Quique peleaba cada balón y la afición le agradecía su pelea y entrega, pero a Osasuna le faltó gol y el fallo fue su posición. Diego Martínez no le dio la oportunidad de jugar de delantero y aportar gol.

Ficha por El Depor

El 20 de julio de 2018 se anunció su fichaje por el Deportivo de la Coruña para las próximas 4 temporadas. Esta noticia fue dura en Pamplona que no se lo esperaban para nada. El equipo gallego pagó su cláusula de rescisión y el delantero dejaba triste a la afición rojilla.

En su actual equipo está destacando y siendo uno de los mejores delanteros de la categoría. Quique ha marcado 9 goles en 10 partidos, dato buenísimo para situarlo como segundo goleador y con mejor promedio de goles por minuto. La Liga no ha dejado olvidado su alto rendimiento y volvió a ser nominado para ser el mejor jugador de la jornada 13. En esa jornada ganaron al Oviedo, rival difícil y directo, con goleada por 4-0, en la que Quique anotó dos goles.

Osasuna, que mantiene casi toda plantilla de la temporada pasada, volverá a verse las caras con Quique. El equipo navarro le echa de menos, pero ha sabido cubrir su ausencia con fichajes muy buenos como Juan Villar, Brandon y Rubén García. La mayor aportación de Quique al club navarro era su entrega y pelea por cada balón, ya que no jugó como delantero y goles pocos aportó. Osasuna ofensivamente está fuerte esta temporada con Brandon con su pelea, Kike por su entrega, Rubén García con su calidad, Roberto Torres con su magia y Juan Villar con su facilidad de hacer gol. Sin olvidarnos de todos los demás que están haciendo un gran trabajos estas últimas jornadas. Juan Villar ha anotado 6 goles en 9 partidos, dato que coloca al delantero en lo alto. Osasuna nunca había tenido un delantero con ese buen promedio de goles. Este sábado Quique cara a cara con Juan Villar, cara a cara con sus ex-compañeros, promete.