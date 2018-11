Octubre premia al mejor Carlos Fernández

Este chico está de dulce, si bien es cierto que no consiguió ver puerta hasta la jornada 8 frente al Málaga en Riazor, desde entonces ha continuado de menos a más, convirtiéndose en una pieza clave en la delantera de Natxo y su rendimiento no ha pasado desapercibido en absoluto, actualmente suma siete dianas, es el quinto máximo realizador del campeonato, a tan sólo dos goles de distancia de Quique González (segundo clasificado) y a seis goles del pichichi de la categoría, Enric Gallego.

A la hora de reconocer el esfuerzo y el rendimiento del canterano sevillista, Luis de la Fuente estuvo ágil, el actual seleccionador sub-21 de España llevó a Carlos a una convocatoria oficial haciéndole perder el partido como visitante contra el Almería, pero premiando así el rendimiento del futbolista que pudo disputar de minutos en los últimos dos compromisos internacionales, quién sabe si Carlos continúa jugando como lo está haciendo si pudiese convertirse en un fijo de las convocatorias de cara al Europeo que se disputará entre el 16 y el 30 de Junio de 2018, en Italia y San Marino.

Le esperan en casa

No sólo el entrenador Sub-21 y la propia Liga 1|2|3 han premiado el buen estado del futbolista, su propio entrenador, Pablo Machín ha reconocido que le hubiese gustado tener a sus órdenes al futbolista durante esta campaña, y que sueña con verle vestido de rojiblanco para la temporada 2019/2020. Entiende así el técnico sevillista que Carlos tiene unas características similares a André Silva y que podría jugar de delantero de referencia, una característica de la que sólo dispone André en el sevilla y donde el club hispalense no tiene grandes alternativas por el momento. Eso si, confirma el propio Machín que la razón de que Carlos esté actualmente en el Deportivo ha sido decisión de ambas partes, ya que el futbolista quería marcharse a un club donde pudiese ganarse el puesto y regresar a su casa como titular indiscutible, a lo que Pablo Machín no ha podido negarse, ya que era incapaz de prometerle los minutos deseados al joven punta, concluyendo, que sería una situación que nos " restaría a todos" .

Devolviendo el reconocimiento con más goles.

En la tarde de ayer, el futbolista recibió el premio otorgado por la Liga 1|2|3 a manos de un viejo conocido del Deportivismo, Diego Tristán, y para compensar dicho trofeo, anotó el primero de los dos goles de la noche frente a Osasuna, que tras los tropiezos de Granada y Málaga ya confirmados, podemos decir que Carlos Fernández ha contribuído enormemente a que el Deportivo de la Coruña por primera vez en la temporada dormirá en puestos de ascenso directo pase lo que pase.

¡Gracias y enhorabuena Carlos!