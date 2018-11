Rueda de prensa de Iriondo previa al partido en Tenerife

EIriondo ha comentado que "ha viajado un juvenil, porque es muy bueno, si no no viajaría", pero no sabe el míster si tendrá Guerrero la oportunidad de jugar. Han hecho una visualización de todos los puestos que al Rayo les pueden hacer falta en caso de lesión o algo parecido y viaja el juvenil porque, efectivamente, en el centro del campo se está teniendo esa problemática y se han cebado todas las bajas del equipo y el chico es un buen '6'. Espera el Rayo que, si tiene que jugar, le salga un buen partido.

El entrenador cree que el equipo se halla en un estado de ánimo estupendo, pero el Rayo sabe que se puede encontrar a un equipo que está en una situación delicada y que tiene gente muy buena. el público va a estar con el Tenerife y van a tratar de que no les influya, que gane el Rayo, pero eso es lo difícil.

Antonio cree que lo grande que tiene el fútbol es que siempre es diferente. Podrá tener componentes parecidos, pero siempre es distinto y hay determinadas cuestiones que cambian el chip a la gente. Hay que estar siempre atento a todos los pequeños detalles, en cada instante, para que no les saquen al rayo de la concentración, de lo que quiere hacer el equipo en el partido.

El míster ha olvidado la semana pasada, porque el equipo vive el momento de esa manera y es una situación nueva que tiene que vivir el equipo con la intensidad propia que hay que tener para ganar a un equipo que posee muchísima calidad.

El técnico cree que lo que le está pasando a la plantilla todos los domingos es que juegan contra históricos y es un motivo de satisfacción muy grande porque hace cuatro años el Rayo se hallaba en otro plano y estar en Segunda es un motivo de alegría, de disfrute y, se repite una vez más, de nuevo, a disfrutar del juego y a tratar de ganar que es lo único que hay que hacer en cualquier categoría que se esté. Si uno es capaz de obtener una victoria contra un equipo como es el Tenerife, la felicidad parece que es mucho mayor, porque el rival es mejor.

El míster trata de imaginar que el equipo ha ganado en ese estado de bienestar, están deseando jugar el partido y piensa que eso está ayudando a la entidad.