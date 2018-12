Ernesto Valverde: “Debemos reencontrarnos con la victoria en liga”

El FC Barcelona vuelve a jugar un partido de Liga Santander después de su victoria en la Liga de Campeones frente al PSV (1-2). El equipo azulgrana está lejos de su mejor versión y buscará una victoria que le sirva para recuperar sensaciones y moral para poder revalidar el primer puesto de la clasificación.

Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios para valorar el partido que enfrentará a su equipo ante el Villarreal de Javier Calleja. El Villarreal es un equipo que le gusta crear ocasiones y controlar el partido a través de la posesión del balón, un estilo de juego que el técnico azulgrana se ha encargado de elogiar: "Se relacionan bien con el balón. Son un equipo que pueden rendir en diferentes esquemas. Anteriormente nos generaron muchos problemas por dentro y nos dificultaron la circulación. Luego, arriba tienen jugadores muy rápidos: Gerard, Samuel, Ekambi... ".

Umtiti no volverá hasta después de navidades

El central francés Samuel Umtiti seguirá un tratamiento para su rodilla en Doha (Qatar), que le mantendrá alejado de los terrenos de juego como mínimo hasta después de las fechas navideñas. Ernesto Valverde ha lamentado el nuevo contratiempo del central francés: “Es un jugador muy importante para todos. Lamentablemente tiene problemas. Seguimos con la esperanza de que se ponga bien y nos pueda ayudar este año. Ahora se irá fuera a recuperarse, es su lesión y tiene que estar convencido con el proceso, tener confianza. Lo que queremos es que esté bien”.

Sobre si deberán reforzar una posición como la del central, Valverde se muestra abierto a cualquier posibilidad: “De aquí al mercado de invierno tenemos que llegar con los jugadores que somos. Tenemos que valorar la situación".

Ausencia de Messi en el Balón de Oro

El Balón de Oro es el tema de actualidad y las grandes actuaciones, títulos y registros individuales no han servido para que el mundo ponga a Leo Messi entre los candidatos a ganarlo. Valverde se ha mostrado sorprendido por la no aparición del 10 entre los candidatos "Me sorprende lo mismo que a cualquiera que Messi no esté en el Balón de Oro. Es extraño. Ha sido el mejor jugador de la Champions la primera jornada, la segunda y la quinta. La tercera y la cuarta estaba lesionado. Y no lo escogimos nosotros, fue la UEFA".

400 partidos como entrenador en Liga

El entrenador extremeño cumplirá ante el Villarreal 400 partidos como entrenador en Liga. También ha tenido palabras para su registro con las que puede dar pistas sobre su futuro como entrenador: "Estoy más cerca de final que del principio".