El Rayo Vallecano B tenía un reto importante frente al Alcalá. El primero y principal, sacar tres puntos, pero también eliminar las malas sensaciones tras la remontada que sufrieron en el anterior compromiso, algo que consiguieron. Después de la victoria por dos a cero, los goleadores de la mañana atendieron a los medios oficiales del equipo de la franja, el primero de ellos, Carrasco: "Lo importante era ganar. Teníamos que estar todos juntos para sacar la victoria y así ha sido, así que muy contentos. Me la ha dado Mese y por suerte he hecho un control orientado, aunque lo que yo quería hacer era dársela a Killer, que estaba en el área. Ha sido un centro chut, le ha botado a Juancho delante, y por suerte ha entrado", afirmó.

Carrasco e Igor Rojo, contentos por la victoria

Carrasco, al ser uno de los protagonistas del encuentro por su gol, se ha mostrado satisfecho tanto por anotar como por ayudar al equipo a conseguir la victoria: "Estoy muy contento, porque al final hacer goles es lo importante en lo personal, pero lo importante es que el equipo gane y así ha sido. Muy contento por todo y a seguir trabajando."

El segundo goleador de la mañana y debutante, Igor Rojo, se mostró feliz por la victoria, y también por ayudar al equipo, pero sobre todo por saltar al césped con el filial, algo que no esperaba: "Me avisaron que tenía que venir con el filial. Yo en un primer momento pensé que venía para completar convocatoria, pero el míster me ha dado la confianza y se la he devuelto como he podido", aseguró.

Igor Rojo con el Atlético de Madrid | Fotografía: @igorerre

Además, también narró como se gestó su tanto desde fuera del área: "Me la he llevado con un poco de suerte porque el atacante se resbala, puedo recuperar el balón, y cuando levanto la cabeza y miro hacia la portería digo, ¿por qué no? La verdad es que es un grupo maravilloso y que te acogen muy bien, a mí por lo menos cuando subo me arropan muy bien", finalizó.