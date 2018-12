Pochettino: "Estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia"

El Camp Nou será el escenario de la gran última batalla de la fase de grupos en la Champions League, entre el Fútbol Club Barcelona y el Tottenham Hotspur. Los hombres de Ernesto Valverde ya han pasado a la próxima ronda de clasificación del competicion europa tras el triunfo contra el PSV, sin embargo, los de Mauricio Pochettino necesitan llevarse la victoria si quieren seguir vivos en la máxima competición europea.

Antes del duelo, el entrenador argentino habló ante los medios de comunicación y elogió el número diez del Barça, Lionel Messi. "Estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia”, ha explicado Pochettino. “No será fácil, pero saldremos con la convicción del 100% de que podemos ganar. Será muy difícil detener a alguien como Lionel Messi, pero lo haremos como un equipo.”

Hablar de Messi es hablar del mejor del mundo

El técnico continuó con buenas palabras hacia el delantero azulgrana. “Hablar de Messi es hablar del mejor del mundo, como amante del fútbol. Es difícil frenar a Messi, no he visto mucha gente que lo haga. Algunos lo han probado en entrenamientos, pero no en partidos”.

Además, admitió que es imposible parar los tiro libres del argentino. “Si ves sus tiros libres, no hay nada que hacer”, ha añadido. "El es el tipo de jugador que puede cambiar el juego y decidir ".

El guardameta Hugo Lloris, en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El portero francés Hugo Lloris también habló sobre Messi, el hombre que anotó dos goles magistrales de falta en el derbi ante el Espanyol.

“Si tiras las faltas como las que lanzó el otro día, no hay nada que hacer”, afirmó. "Cuando las mete en la escuadra como hizo la otra noche. Es el tipo de jugador que puede decidir un partido, nunca es fácil jugar contra uno de los mejores de la historia. Lo único que podemos hacer es jugar como equipo, trabajando unidos se le puede parar, sin concederle espacios, creyendo en nosotros y siendo eficaces de cara a portería”.