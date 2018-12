Míchel: "Me fijo más en cómo sacar lo mejor de mi equipo"

Míchel ha atendido a los medios de comunicación en las horas previas al enfrentamiento contra el Real Madrid. El técnico, que asegura que cada partido es una oportunidad para sumar y no piensan tirar el partido antes de jugarlo, también se ha sincerado respecto a que está preocupado por la situación el club, pero no por su puesto. El míster, a pesar de la diferencia entre ambos en la tabla, ha afirmado: "Afrontamos el partido con la ilusión de hacer un buen partido y la sensación de hacer las cosas bien y conseguir. He pedido que seamos un Rayo Vallecano que da un paso adelante en cualquier campo y en cualquier situación. No puede haber nada que vistiendo la camiseta del Rayo, nos haga dudar de nuestro trabajo y mañana se tiene que ver", afirmó.

Míchel se ha mostrado positivo antes de la visita al Santiago Bernabéu

El técnico ha sido claro afirmando que irán al Santiago Bernabéu para hacer su partido, a pesar de la diferencia entre ambos, y tampoco ha querido ver como una ventaja el mal momento de los blancos. Aun así, defiende que ir a estos campos es para disfrutar, y ha desvelado que han trabajado para encontrar los puntos débiles del rival: "Es un partido de máxima dificultad y tenemos que estar preparados para sufrir sin balón y tener nuestros momentos con balón. Nosotros tenemos la esperanza de hacer un buen partido, de disfrutarlo y de sacar algo del Bernabéu. Me espero un Real Madrid que en cualquier situación genere problemas. Me fijo más en cómo sacar lo mejor de mi equipo que en el posible once del rival", respondió.

El madrileño tuvo tiempo para sincerarse acerca del partido del pasado domingo en el Benito Villamarín: "Nos ha penalizado el segundo gol del Betis. Se lo he dicho a los jugadores, ese gol no puede ocurrir más en el Rayo. No podemos permitirnos esa mala imagen ante nuestra gente y tirar por tierra el trabajo en 30 segundos. Trabajamos para competir al 100%, sin esperar que nadie nos regale nada."

Míchel en el banquillo | Fotografía: La Liga

Poco después de finalizar la rueda de prensa, el Rayo Vallecano ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro. Como adelantó Míchel, se ha caído a última hora Óscar Trejo, sumándose a la baja de Raúl de Tomás debido a la cláusula del miedo, y a la de Amat por cumplir ciclo de amarillas. Los 18 elegidos para visitar el Santiago Bernabéu son: Alberto García, Dimitrievski; Advíncula, Tito, Velázquez, Abdoulaye Ba, Gálvez, Álex Moreno, Akieme; Medrán, Santi Comesaña, Imbula; Embarba, Álvaro, Bebé, Pozo; Sergio Moreno y Álex Alegría.