Previa Levante UD-FC Barcelona: a consolidar el liderato con el recuerdo de la imbatibilidad presente

Con el reto de cerrar el año consolidando el liderato de la máxima categoría del fútbol español y después de haberse clasificado para los octavos de final de la máxima competición continental y haber conocido al que será su próximo rival en la Copa del Rey, teniendo el azar algo de redundancia, los de Ernesto Valverde visitarán el Ciutat de València con el objetivo de seguir defendiendo el título de vigentes campeones, teniéndose que enfrentar a un equipo que no les trae buenos recuerdos. Precisamente, fue el conjunto dirigido por Paco López el que les arrebató la racha de imbatibilidad la pasada temporada, en un partido en el que se desató la locura y en el que a punto se estuvo de remontar, pero finalmente no se consumó lo que todos querían: acabar el año invictos.

Con ese recuerdo presente, los azulgranas vuelven al lugar de los hechos para hacerse oír y conseguir una victoria que les permita seguir en lo alto de la tabla clasificatoria, ampliando la ventaja respecto a esos rivales que siguen apretando en un contexto en el que la competencia está al rojo vivo y en el que todo puede pasar.

Con la presión que supone el ser vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona no le queda otra opción que no sea la de seguir en su línea. Viniendo de golear al Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona en el derbi catalán, habiendo conseguido un 0-4 en el marcador y habiendo puesto "patas abajo" el RCDE Stadium, la moral del líder se encuentra "por las nubes", pero con los pies en la tierra, intentarán reivindicarse una vez a falta de que se juegue un partido más para cerrar el año.

Un Fútbol Club Barcelona que quiere ir a más

Los azulgranas no quieren que se vuelva a repetir lo que pasó en la pasada campaña. Para ello, la confianza y la preparación serán claves. Con el objetivo de seguir ampliando la ventaja respecto a algunos rivales como el Sevilla Fútbol Club o el Club Atlético de Madrid, que les siguen muy de cerca, los de Ernesto Valverde pisarán el césped del estadio del conjunto granota para sumar otra victoria a las nueve ya conseguidas en los quince partidos disputados hasta ahora.

Antes de conocer al que será su rival en los octavos de final de la máxima competición continental, el Fútbol Club Barcelona tendrá que lidiar con el pasado y a su vez, con el que será su rival en la otra competición nacional, en la Copa del Rey. Ernesto Valverde y Paco López protagonizarán varias batallas tácticas a lo largo del próximo año y sacarán sus armas para obtener la clasificación y pelear por un título en el que todo está demasiado reñido.

A sabiendas de que enfrente estará un equipo que está luchando por meterse en puestos europeos, el duelo será de alto voltaje y el objetivo que se ha fijado en Can Barça no es otro que el de estar a la altura para demostrar que este año pelearán por y para todo.

Los granotas, en su mejor momento

Los jugadores del conjunto dirigido por Paco López no pueden estar pasando por un momento mejor. Actualmente, ocupando el sexto puesto de la tabla clasificatoria, los granotas están peleando por meterse en puestos europeos, alcanzando una racha nunca antes conseguida y persiguiendo muy de cerca a rivales como el Deportivo Alavés o el Real Madrid.

Para prorrogar la buena dinámica, los valencianos quieren conseguir la victoria ante un equipo que les trae buenos recuerdos por lo conseguido la pasada temporada y por lo que supone superar al vigente campeón. Con veintidós puntos, el Levante Unión Deportiva tiene una oportunidad para volver a reivindicarse y añadir una victoria a las seis ya conseguidas para su casillero.

Con buen fútbol y máxima ilusión, el próximo rival de los azulgranas está yendo muy en serio en esta campaña y prueba de ello es que no han dejado de sumar puntos en las últimas jornadas, habiendo conseguido dos empates y dos victorias.

En la competición doméstica, los levantinos han optado por la ley del máximo esfuerzo, algo que se ve representado en los resultados obtenidos: los de Paco López no se conforman con transformar en gol una oportunidad, sino que van a por más en cada partido. En su último compromiso, disputado contra la Sociedad Deportiva Eibar, el espectáculo estuvo servido y lucharon hasta el final, cerrando el partido con un 4-4 en el marcador. Esfuerzo y disputa, sus mejores características.

Los antecedentes

Si nos fijamos en las estadísticas, el conjunto azulgrana sale favorecido. Los de Ernesto Valverde cuentan con una pequeña ventaja, teniendo en cuenta que en los últimos encuentros disputados ante los granotas, han conseguido seis victorias y han encajado una derrota.

Las ruedas de prensa previas

Antes de dirigir la última sesión preparatoria de la semana, previa a pisar el Ciutat de València, Ernesto Valverde ha comparecido en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para valorar el próximo compromiso liguero, hablar sobre el Levante Unión Deportiva de Paco López y repasar la actualidad del club.

El técnico cacereño ha hablado del dulce momento por el que pasa el conjunto granota y de su planteamiento táctico, con tres centrales y dos carrileros, teniendo en cuenta que hasta ahora, le ha ido bastante bien: "Es verdad que ha cambiado y ha pasado de jugar con cuatro a tres centrales y le ha ido bien. Está haciendo goles, está consiguiendo grandes resultados. El año pasado sufrimos mucho allí. Hay mucho en juego".

Sobre la motivación con la que llega el equipo, teniendo en cuenta que la pasada temporada sufrieron en el Ciutat de València y perdieron la racha de imbatibilidad que habían conseguido mantener en otros partidos más difíciles, Ernesto Valverde ha comentado: "No cuesta porque nos jugamos el liderato y estamos a dos partidos de acabar el año. No es un derbi, pero el año pasado sabemos lo que nos pasó allí y debe servirnos de acicate".

El equipo llega con algunas bajas importantes como la de Sergi Roberto, el lateral de Reus, que continúa lesionado. Sobre su evolución y la de Malcom Oliveira, el técnico azulgrana ha comentado: "No creo que lleguen para este partido. Los veo justos, quizá para el siguiente".

Para zanjar el tema de las lesiones, la prensa le ha preguntado por la recuperación de Samuel Umtiti, de quien no se ha vuelto a saber nada y quien decidió no operarse y aguantar para ver cómo evolucionaba su lesión. Sobre su situación, Ernesto Valverde ha dicho: "Que esté recuperado sería una gran noticia para nosotros. Vamos a ver cómo evoluciona y lo sabremos en poco tiempo. Somos el Barça, queremos tener un equipo que responda a lo que nos viene encima y luego veremos qué es lo que ocurre en el mercado".

Los azulgranas tienen la oportunidad de seguir sumando puntos para consolidar el liderato. Uno de los datos más favorables es que llevan dos partidos sin encajar goles, algo difícil y algo que sin duda, reconforta al equipo: "Los más preocupados somos el entrenador y el portero porque sabemos que eso facilita el poder ganar el partido. Es un buen dato. Si estamos juntos, es difícil hacernos gol. Este año, nos hemos desviado un poco de eso y ahora a ver si continuamos en esta línea".

Por último, Ernesto Valverde ha hablado sobre la eliminatoria de Copa del Rey que también disputarán ante el Levante Unión Deportiva en el mes de enero y sobre la posibilidad de repetir once inicial: "No condiciona el once de la Liga, pero sabiendo que nos vamos a enfrentar dentro de poco, el partido de mañana será una referencia para los dos equipos. Cuando repites en poco tiempo, te fijas en lo que ha hecho el rival contra ti. Será una referencia para los dos, pero el once de mañana no estará condicionado".

Por su parte, antes de dirigir la última sesión preparatoria de la semana, previa a recibir al líder, Paco López ha comparecido en la sala de rueda de prensa para hablar sobre lo que se espera del partido y sobre la dificultad del rival. Sobre el equipo de Ernesto Valverde, ha comentado: "Sorprender al Barça lo consiguen muy pocos equipos durante un año, pero sí hay alguna posibilidad como cuando ganamos el año pasado. Lógicamente, tenemos que llegar a nuestro máximo potencial como equipo. Lo más importante es que hagamos un buen trabajo colectivo".

Además, la prensa le preguntó por el planteamiento que iba a utilizar para frenar a jugadores como Leo Messi. Sobre él, Paco López ha comentado: "Estamos delante del mejor jugador del mundo, pero al final no te puedes centrar en un jugador. Trataremos de mostrar nuestro potencial como equipo y haciendo eso, buscaremos minimizar el juego del Barça y el juego de Messi".

José Luis González González, el encargado de dictar sentencia

José Luis González González será el encargado de arbitrar el duelo que disputarán el Levante Unión Deportiva y el Fútbol Club Barcelona en el Ciutat de València, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Santander.

Natural de León y perteneciente al Comité de Árbitros de Castilla y León, comenzó en el estamento arbitral a los 13 años debido a que el equipo donde jugaba, el Fuentesnuevas, se disolvió. Su hermano también es árbitro y milita en Segunda División B.

En la temporada 2003/04 se estrenó en la categoría de plata del fútbol español, y permaneció en ella durante seis temporadas consecutivas, en las que arbitró 127 encuentros.

En la temporada 2008/09, arbitró el encuentro de Segunda División disputado entre la Real Sociedad y la Sociedad Deportiva Eibar, que resultó polémico debido a la grave lesión del jugador de Íñigo Díaz de Cerio, que le supuso una fractura de tercio medio de tibia y peroné en su pierna derecha. Además, suspendió el partido en el tiempo adicional, al impactarle una botella lanzada desde el graderío al entrenador realista Juan Manuel Lillo.

Consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol español tras haber sido el primer clasificado en las listas del Comité Técnico de Árbitros, en las cuales también ascendió el segundo clasificado, Javier Estrada Fernández. Debutó en Primera División el 29 de agosto de 2009 en el partido disputado entre el Real Zaragoza y el Club Deportivo Tenerife.

Las convocatorias

Después de dirigir la última sesión preparatoria en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Ernesto Valverde ha dado a conocer la lista de convocados para viajar hasta Valencia. Diecinueve convocados pisarán el Ciutat de València.

Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Denis Suárez, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Jasper Cillessen, Clément Lenglet, Jordi Alba, Munir El Haddadi, Carles Aleñá, Arturo Vidal, Thomas Vermaelen y Juan Miranda, son los elegidos en una lista de la que se han caído Rafinha Alcántara, Malcom Oliveira, Sergi Samper, Sergi Roberto y Samuel Umtiti por lesión.

Respecto a la convocatoria del Levante Unión Deportiva, Paco López ha confirmado esta mañana el listado de los jugadores convocados para disputar el partido ante el líder a domicilio.

Oier Olazábal, Koke Vegas, Aitor Fernández, Antonio Luna, Roberto Suárez, José Manuel Rodríguez, Coke Andújar, Sergio Postigo, Erick Cathriel Cabaco, Moses Daddy-Ajala Simon, Sanjin Prcić, Enis Bardhi, José Luis Morales, Rubén Rochina, David Remeseiro, José Gómez, Borja Mayoral, Roger Martí y Emmanuel Boateng, forman la lista del conjunto granota.

Los posibles onces iniciales