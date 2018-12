Sergio Gónzalez compareció en rueda de prensa después del choque frente al Atlético Madrid que saldó con una derrota por 2-3.

El técnico catalán llegaba a rueda de prensa con ganas de hablar y tiraba de cierta ironía al hacer referencia al VAR: “Tengo muchas ganas de que alguien me explique cuál es el criterio para revisar una jugada sí y otra no. Me queda una sensación rara con el VAR”, refiriéndose Sergio acerca de las polémicas jugadas que ha revisado el VAR.

La primera acción destacada era la que provocaba Kiko Olivas cuando el balón impactaba en su brazo, señalando así Undiano Mallenco penalti. Sergio se mostraba contrariado por el hecho de que en una acción en la segunda parte, el VAR no dictaminara penalti por mano en el área atlética.

En cuánto al resultado del partido Sergio González habló de que la pegada del equipo rival acabó matando al equipo: “Puede sonar a chiste visto el resultado pero lo cierto es que hemos sido mejores que el Atlético de Madrid en mi opinión”, añadió Sergio González cuando fue preguntado acerca de si le parecía justo el resultado final.

Analizó que el equipo pagó una primera parte en la que no estuvieron del todo acertados y que el ímpetu de la segunda parte no fue suficiente para remontar el 0-2 inicial: “Estamos con rabia y fastidiados por la derrota. Nos han castigado mucho en la primera parte y en la segunda hemos salido muy bien, con mucho ímpetu. Hemos marcado dos goles a un equipo muy difícil y nos hemos encontrado cómodos, pero una jugada de mala suerte nos ha condenado”

El equipo ya piensa en el partido de la próxima semana y último del año 2018 frente a un rival directo, como es todo un Athletic Club de Bilbao.