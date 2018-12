Kiko Olivas: "Los pequeños fallos nos están costando muy caro"

Kiko Olivas compareció en la sala de prensa del Real Valladolid tras la derrota en el Estadio José Zorrilla ante el Atlético de Madrid. Su comparecencia se centró en su mayor parte en la acción del 0-2 rojiblanco. Antoine Griezmann anotó un penalti señalado tras aviso del VAR varios minutos después de la mano del propio defensa.

Habían pasado ya cerca de 24 horas pero en el vestuario aún escocía la disparidad de criterios a la hora de apoyarse en la tecnología para decidir sobre cuestiones polémicas. Desde Las Rozas indicaron que sí había penalti de Kiko Olivas y Undiano revisó la jugada. Nacho protestó las manos en el área atlética pero el colegiado no quiso ver las imágenes.

Nos molesta la falta de unificación de criterio. No entendemos por qué no quiso ver las imágenes de las manos en su área, sobre todo cuando se ve claramente que es penalti. A mí también me da en la mano y, a pesar de que está delante y ve la jugada dejando seguir el juego, después le hacen rectificar”, reflexionaba Kiko Olivas.

El central alicantino destacó el buen papel del equipo ante cualquier rival, aunque lamentó el hecho de que las buenas sensaciones no hayan estado acompañadas de buenos resultados. “Hemos hecho grandes partidos ante Barcelona, Madrid, Sevilla o Atlético, con muy buenas sensaciones, pero al final lo que importan son los puntos”.

No cree que se menosprecie al Real Valladolid en esa jugada. "No es menospreciados. Los árbitros no tienen esa consideración hacia nosotros. Lo único es que con otros no se toman ese tiempo que con nosotros sí. Con nosotros se paró el partido después de un tiempo transcurrido. Se fue a mirar a la pantalla y se lo tomó con tranquilidad para ver qué decisión toma. A nuestro favor fue todo muy rápido, muy acelerado, que pase la jugada y que se olvide ya todo. Debería tomarse ese tiempo para decidir de manera correcta. Pedimos que se mire con igualdad, con el mismo tiempo una acción y la otra".

Para cerrar el año, el Pucela visita San Mamés para medirse al Athletic Club, que trae otras sensaciones desde el cambio de entrenador. "Esperemos que no tenga que haber ninguna decisión del VAR, así será mejor para todos. Para ellos también es vital, pero para nosotros es muy importante. Es uno de los rivales que está peleando con nosotros ahí abajo. Conseguir la victoria allí sería un paso bastante importante. Además, nos iríamos de vacaciones mucho más tranquilos, disfrutando de esta primera etapa de LaLiga, que está siendo muy buena. Tenemos que centrarnos en preparar bien el partido".

Por último, Kiko Olivas valora el rival que les tocó en el sorteo de Copa del Rey, el Getafe. "Es un rival complicado, duro, que está haciendo las cosas muy bien en LaLiga. Va a ser una eliminatoria competida y bastante igualada. Somos dos equipos que nos juntamos bien, que cuesta hacernos goles. Será competido y a la vez bonito. Ojalá pasemos, porque es una competición que nos gusta bastante".