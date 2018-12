Victoria sin brillo del líder 

C.P. Cacereño 4 - 1 C.D. Valdelacalzada

Desapacible mañana en el Príncipe Felipe, donde el encuentro llegaba marcado por la triste noticia de la reciente muerte de un fiel seguidor y abonado del C.P. Cacereño, hecho que llenó de tristeza a gran parte de los presentes en la grada. En lo estrictamente deportivo, el encuentro comenzó con un Cacereño que salió bien plantado buscando hacer daño a su rival de la forma más rápida posible. A los cinco minutos de partido, Álex García adelantó a los verdes poniendo el 1-0 en el electrónico. Tras esto, David López, muy combativo durante todo el encuentro, gozó de dos buenas ocasiones pero le faltó suerte de cara a puerta. Ya en el minuto 15 de partido, le señalaron un penalti a favor a los locales. Luismi, tras una buena internada en el área, fue derribado por un defensa visitante. Marcos Torres no perdonó desde los 11 metros y batió al portero para poner el 2-0 en el marcador (15’). Tras esto dos goles tempraneros, parecía que el Cacereño no iba a pasar muchos apuros para superar a su rival, cosa que no ocurrió. Los locales comenzaron a relajarse y el Valdelacalzada dio un paso adelante para inquietar a su rival. Además, la zaga cacereña, muy insegura durante el partido, ayudó a que los hombres de Cidoncha se acercaran con peligro a la meta de Bernabé.

En el minuto 27, el árbitro David Galayo decretó penalti a favor del Valdelacalzada después de que la defensa verde derribase a un atacante del cuadro visitante. Michel ejecutó la pena máxima que pararía Bernabé, pero el rechace le volvió a caer a Michel y este no perdonó poniendo el 2-1 (27’). Tras este gol, el Cacereño buscó el tanto que le diese la tranquilidad y Marcos Torres, tras centro de Alberto Delgado, la tuvo para poner el 3-1. Renglón seguido, tras un gran fallo defensivo, Michel se plantó solo ante Bernabé y pudo lograr la igualada, pero su disparo se marchó rozando el palo. A la afición verde no le gustaba lo que estaba viendo y empezó a abroncar y silbar a los suyos. Antes de llegar al descanso, el Valdelacalzada lo seguía intentando y el Cacereño pasaba apuros, ya que no podía materializar las ocasiones que tenía y la línea defensiva no se encontraba segura. El árbitro decretó el descanso y los futbolistas se marcharon a vestuarios, con pitos por parte de la afición verde.

Sentencia en la segunda mitad

Tras la reanudación, el cuadro local salió más enchufado y Luismi tuvo dos ocasiones muy claras. En el minuto 61 de partido, David López lograría poner el 3-1 en el marcador tras rematar un balón suelto en el área. El atacante verde vio premiado su esfuerzo y lucha de todo el partido y ya suma dos goles en dos jornadas seguidas, ya que la jornada pasada logró el tanto de su equipo en la derrota por 2-1 ante el Extremadura “B”. Tras esto, ambos equipos lo intentaban pero no hubo claras ocasiones. Ya en el minuto 74’, el central verde Carlao cometió un fallo garrafal en defensa, pero el delantero visitante no logró materializar en el mano a mano ante Bernabé. A los pocos minutos, el Cacereño sentenció por medió de Alberto Delgado. Este, tras un buen córner, remato solo y a placer para poner el 4-1 en el luminoso (83’).

Tras este tanto y con todo decidido, Adolfo Muñoz aprovechó para dar unos minutos al juvenil José Manuel. No hubo tiempo para más y el árbitro decretó el final del partido con una nueva victoria para los verdes. El Cacereño continúa líder mientras que el Valdelacalzada sigue siendo colista.