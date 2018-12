Pesic: "No estuvimos al nivel"

El técnico del Barça Lassa compareció ante los medios de comunicación tras la derrota de su equipo frente a Olympiacos. Los azulgranas suman cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga y pese a ir líder en ACB perdió su último partido frente al Unicaja. El coach hizo hincapié en la necesidad de mejorar la capacidad para sumar rebotes ofensivos por parte del conjunto culé.

El serbio comenzó la rueda de prensa felicitando a los griegos por el completo partido que hicieron. Además, analizó tácticamente el partido y comento que cree que “la mayor diferencia entre ambos conjuntos ha estado en el rebote”.

“Nuestra defensa estuvo bien esta noche, excepto en los rebotes ofensivos. No me gusta mirar las estadísticas pero debemos mejorar esta parte de nuestro juego. No estuvimos al nivel. Si no controlamos los rebotes del rival no podemos conseguir puntos fáciles” comentaba el técnico del conjunto catalán

“Hemos jugados bien, no hemos tenido mucha suerte. Todos nosotros podemos ser mejores, pero sin balón es muy difícil” explicaba Pesic, reflexionado una vez más sobre la necesidad de mejora en la obtención de rebotes.

Singleton es un jugador que lleva varios partidos sin anotar y fue motivo de quejas durante unos minutos en el Palau Blaugrana. El serbio quiso quitar hierro al asunto explicando que no es un anotador puro y que hay otros jugadores con esas cualidades.

El conjunto culé ha perdido cinco de los últimos seis partidos y se enfrentará el próximo jueves a las 21 horas en el Buesa Arena ante Baskonia.