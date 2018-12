Bebé: "Si puedo ir a otro club, voy"

Bebé, que está afrontando su tercera temporada en el Rayo Vallecano, está contando con menos minutos de los que esperaba. Cabe recordar que en la primera campaña en el equipo de la franja era uno de los fijos de Paco Jémez, llegando a disputar 34 partidos en la competición doméstica, viendo portería en tres ocasiones. En su llegada en el pasado mercado invernal para mejorar las prestaciones ofensivas de la escuadra madrileña, intervino en 17 encuentros, anotando tres goles. En cambio, en este regreso del equipo a la máxima categoría, con mucha competencia en su puesto, ha saltado al verde 371 minutos distribuidos en diez duelos. Además, hay que tener en cuenta que ha jugado en los dos choques de Copa del Rey.

Bebé, inconformista

Todo parecía indicar que tras su última cesión en el equipo madrileño, regresaría al Eibar para quedarse, pero Cobeño se empleó a fondo para traer de vuelta, esta vez en propiedad, al jugador portugués. Así narra para Goal.com su vuelta al club: "Cuando he llegado al Rayo, que es un equipo que me gusta bastante, que me siento en casa. La gente me quiere. He pasado buenos y malos momentos aquí. Estoy muy a gusto", aseguró.

Bebé, a pesar de encontrarse en un equipo de la máxima categoría, muestra su ambición de querer más: "Es un club que me puede mandar a otro sitio, porque yo no me contento sólo con el Rayo, sino que quiero más. Si puedo ir a otro club, voy. Si no, me quedo aquí. Estoy muy contento con el equipo, con mi contrato. Ahora es cuestión de trabajar, a ver si juego más", afirmó.

Bebé anotando un gol durante un entrenamiento | Fotografía: Ricardo Grande (VAVEL)

El ex del Manchester United no está gozando de todas las oportunidades que esperaba bajo las órdenes de un técnico que la campaña anterior le consideraba inamovible. Pero Bebé tratará de seguir trabajando y hacerse un hueco fijo en el once titular del Rayo Vallecano.