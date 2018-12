Jordi Alba: "Debemos intentar mantener el ritmo de la primera parte los 90 minutos"

Tras la victoria ante el Celta de Vigo en el Camp Nou (2 a 0), uno de los hombres más en forma del FC Barcelona atendió a los medios para copar sus impresiones. Jordi Alba, una de las estrellas del conjunto de Ernesto Valverde esta temporada, habló ante los micrófonos sobre su situación y por la que pasa el equipo.

A pesar de su buen momento futbolístico, en las últimas horas se ha puesto en duda la continuidad del de Cornellá en las filas culés. El lateral azulgrana se refirió a sí a su futuro: "Esto no depende sólo de mí, sino que también depende del club. Cuando fiché por el Barcelona no era por dinero, decidí venir aquí por sentimiento y porque es mi casa. Al final no vale solo con decir que soy un gran jugador, lo que valen son los hechos. La fecha límite es cuando termine contrato", dijo.

En clave futbolística, Jordi Alba habló también de su magnífica relación con el "10" del Barça, Leo Messi: "En el primer gol me buscó siempre y aguanté bien. En el segundo, el arrastre de Dembélé y Luis Suárez ha dejado solo a Leo. Nunca falla. Sé que la mayoría de las asistencias que dé van a ir dentro". En este sentido, recalcó la dificultad que supuso el Celta para generar ocasiones: "Te encuentras con defensas muy cerradas. No es fácil, pero tenemos jugadores de sobra para rematar".

Por otro lado, el jugador barcelonista destacó el partido planteado por el Celta de Vigo: "Nos hemos enfrentado a un gran equipo que le gusta jugar la pelota. La primera parte ha sido buenísima y en la segunda hemos bajado un poco el ritmo. Nos han podido crear alguna ocasión, pero estamos contentos con el resultado". El lateral ha destacado también la mejora en fiabilidad defensiva por la que pasa el equipo: "Las primeras jornadas estábamos recibiendo muchísimos goles, algo que no es normal para el Barcelona. Lo hemos corregido. Desde el portero hasta el delantero trabajamos en ello".

Finalmente, Alba quiso también valorar la temporada azulgrana hasta ahora: "Vamos líderes y hacemos una gran temporada. Nos hemos dejado puntos que no queríamos. Debemos intentar mantener el ritmo de la primera parte los 90 minutos, pero no es fácil".