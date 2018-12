 Un Rayo Majadahonda muy superior pierde contra el Albacete

El Rayo Majadahonda ha perdido, injustamente, por un gol a cero, contra un Albacete inferior.

El Rayo empezó con Basilio como guardameta, Morillas como lateral izquierdo, Andújar como centrocampista, Óscar como mediocentro, Enzo, Fede, Iza como lateral derecho, Ruibal como delantero, Aitor García, Luso y Francisco. En el banquillo se hallaban Cantero, cancerbero suplente, Benito, extremo, Jorge, central, Guerrero, mediocentro defensivo, Jeisson y Echu.

Se quedaban fuera de la convocatoria Carlitos, porque tiene el ligamento cruzado derecho de la rodilla roto; Verza, porque tiene el músculo aductor de la pierna roto; Galán, por decisión técnica; Rafa, por lesión; Nico, por estar convocado en Uruguay con la selección Sub-20; Verdés, por molestias contra el Elche Bustos por decisión técnica.

El Rayo dominaba la pelota y era claramente superior a los locales. Posteriormente, Ruibal no alcanzó a rematar por muy poco y fue la primera aproximación de los majariegos, aunque no la única en los primeros instantes, ya que Aitor García no vio la puerta por muy poco, en una magistral jugada de equipo.

A partir del minuto cinco, estuvo atento Basilio a un centro a la zona de portero, de Febas, con gran agilidad. Pero Ruibal volvió a insistir desde el frente tras dos regates, pero Nadal paró el gol. Con el primer cuarto de hora disputado, ambos equipos tenían más o menos la misma posesión e incluso los locales empezaron a tenerla más.

En el minuto 20 el Albacete se salvó gracias a Nadia en una llegada de Enzo al frente, y el cancerbero, con un rebote con las manos, hizo que el disparo saliera rebotando, pero por poco. Óscar tuvo un buen disparo en un contraataque, pero se fue desviado de la zona de gol. En el 23 Ruibal estuvo a punto de marcar, pero el disparo dio a la escuadra, pero por muy poco. El Rayo volvió a tener el gol en sus pues, en esta ocasión por parte de Aitor García, tras un rechace de un intento de Fede, lejos del gol.

En el minuto 32 el cancerbero visitante atrapó con soltura un disparo desde el frente, esta vez de Tejero. Un minuto después, Óscar recibió una amarilla en su primera falta del partido, tarjeta bastante cuestionable. Poco después, la a barrera salva al Rayo tras un rechace que termina en un disparo de Tejero que se fue hacia arriba. El partido se fue revolucionando hasta el punto de que Gentiletti recibe una amarilla tras detener a Iza cuando se iba en el lateral derecho. En el 42 el encuentro se para por un encontronazo entre Luso y Nadal, y se escucha más a los visitantes que a los locales. Y llegó el descanso, el partido se halla muy igualado pero con ligero dominio del los madrileños en todos los aspectos.

Poco después de la reanudación, Enzo lo vuelve a intentar por el frente pero no consigue subir al marcador. En el minuto 51 Andújar recibe una amarilla, de nuevo cuestionable, porque apenas hay contacto. En el 56, hay un centro pasado de Iza, pero el arquero logra detener el disparo, aunque con dificultad. Instantes después, Nadal vuelve a ser un salvador al disparo franco de Aitor García, el más insistente. En otra ocasión Fede la saca fuera, casi marca, pero el golpeo al interior se va cerca del palo.

En el minuto 61 Enzo sufre una amarilla, porque al no lograr controlar el esférico, de forma involuntaria, golpeó contra la cara de Febas. En el 62, Erice recibe una amarilla por una falta de Óscar, al que golpea de manera bruta. Poco después, sale Aitor García y entra Jeisson, delantero por delantero, un Aitor que lo ha dado todo. Fede lo intentó desde la frontal, pero de nuevo sale alta, aunque no demasiado desviada. En el 78 sale Iza y entra Benito, otorgando un poco más de ataque con un extremo.

Y pocos minutos antes de que finalizara el encuentro, en el 84, el Albacete se adelantó en el marcador, el único gol del partido. Una asistencia de Jon Erice, que casi saliéndose del campo, consiguió que el esférico quedase dentro del terreno de juego. Rey Manaj rescató el balón, se puso de frente a la portería a pesar de la presión de los rivales y mandó el balón al fondo de las mallas, un disparo imposible para Basilio.

En el minuto 86 sale Andújar y entra Toni, cabe recordar que David tenía una tarjeta amarilla. En el tiempo de descuento, el esférico va al larguero tras un centro de Benito, y se añaden tres minutos pero no logran marcar en una falta que hubiera cambiado el partido.