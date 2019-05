Jémez sobre la permanencia de De Tomás: "Me gustaría decir que hay posibilidad, pero no creo que la haya"

El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, fue entrevistado por Radio Marca, donde habló de los motivos del descenso, el proyecto de Segunda División y Raúl de Tomás, entre otras cosas.

Una de las preguntas más importantes y que muchos seguidores de la franja querían saber, es si hay posibilidad de retener al goleador de las últimas dos temporadas del Rayo. A lo que el míster respondió: "Me gustaría decirte que hay posibilidad, pero no creo que la haya. No es cuestión ni de pesimismo ni de optimismo. El otro día hablé con el director deportivo de un equipo español y me dijo: "Nos hemos interesado por Raúl de Tomás, ¿sabes cuánto nos han pedido?" "Cuando me lo dijo no me caí de culo de milagro. Pasa de diez millones por mucho. Y lo vale. ¿Tú crees que tenemos posibilidad? No me gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a nadie."

Según el portal Transfermarkt, el valor de mercado de Raúl de Tomás es de diez millones de euros. Pero según trascendidos por Marca esta semana, el Real Madrid pretendería pedir 35 millones de euros por el delantero. Si es cierto, esto alejaría las posibilidades de De Tomás, como el mismo Jémez dijo, de jugar en el Rayo en Segunda División. Tiene propuestas de Betis, Sevilla, Valencia, Villarreal, West Ham, Everton, Bayer Leverkusen o Eintracht Frankfurt.

En la temporada 17/18, que el delantero jugó en la Segunda División con el Rayo, fue el pichichi de su equipo con 24 goles y ya en la campaña pasada, la 18/19, marcó 14 dianas en 34 partidos con una media de 0,41 tantos por encuentro.

Por otro lado, Raúl de Tomás aún no sabe qué será de su futuro. Le gustaría quedarse en Primera División, y en especial en el Real Madrid. Lo cierto es que la posibilidad de que vuelva a Vallecas es nula.