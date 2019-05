Bolo: "Al Rayo le tengo muchísimo cariño y muchas cosas de agradecer"

Un ex jugador del Rayo Vallecano fue entrevistado por AS para hablar de su trayectoria y analizar su visión desde los banquillos. Ahora es entrenador del Ponferradina, equipo que milita en Segunda B y estas semanas son los playoffs para subir a Segunda, donde le tocará medirse al Cornellá.

Repasando su estancia en Vallecas, estuvo seis temporadas vistiendo de franjirrojo, donde se convirtió en una leyenda para la afición. Aún están en la memoria aquellos dos goles al Barcelona que dieron la última victoria en el Camp Nou. Además, fue pichichi de la UEFA 2000/01, junto a Berbatov.

El vasco se formó en el fútbol base de Bilbao, donde llegó a Lezama con 17 años y debutó años más tarde con el primer equipo del Athletic, pero no consiguió triunfar, mientras que en el Rayo sí. Además, estuvo en Osasuna y Hércules.

En las seis temporadas en Vallecas, se ganó a la afición con sus goles y sus ganas de agradar, y recuerdan con cariño a quien formó pareja con Bolic. Además, fue el autor de la diana número 400 del club en La Liga.

Después del Rayo se fue al Nàstic, dpnde estuvo dos años, y el Numancia, quedando campeón de Segunda. Por último, su carrera como futbolista profesional terminó en Barakaldo en el 2009 con 34 años.

Tras su andadura como futbolista siguió ligado al mundo del deporte rey. Fue secretario técnico del Barakaldo en Segunda B. Ahora es entrenador y está peleando por subir a la Ponferradina a Segunda División, pero eso tendrá que superar al Cornellà en la primera eliminatoria de la promoción. Su primera etapa como técnico fue en el Arenas de Getxo, dónde logró ascender a la categoría de bronce.

La primera pregunta que le hicieron fue que en la última jornada tuvieron opciones de ser líderes, y le dijeron que cómo se preparó dicho partido, Bolo dijo: "Teníamos que ganar y que pinchasen Fuenlabrada y Atlético B. Nosotros nos centramos en ganar el partido, y cuando acabase la jornada ver los resultados y cómo habíamos quedado (la Ponferradina fue segunda del Grupo I)."

Jon: “Afrontamos el partido con ilusión y con ganas, sabiendo que ya jugábamos los playoffs, queríamos darle esa victoria a nuestra afición y para tener el factor campo a nuestro favor. Ser campeones nos habría dado dos opciones en caso de perder y una victoria te metía en Segunda.”

Después le dijeron que cómo se vive la rivalidad Ponferradina-Cultural Leonesa, y comentó: "Como cualquier otra rivalidad como el Real Madrid - Atleti, el Athletic contra la Real... son dos ciudades que están muy cerca y hay esa rivalidad deportiva que puede haber en otros lugares. Al final no deja de ser fútbol y deporte. Cada uno pelea por lo suyo y quedar lo mejor posible."

Le preguntaron que como se vive en Segunda B, a lo que comentó: "Para los equipos que han estado en el fútbol profesional, entrar en los playoffs es uno de los objetivos a principio de temporada. La promoción es muy difícil, si no quedas primero tienes que pasar tres eliminatorias y no hay el seguimiento mediático que hay en el fútbol profesional."

Bolo: “Económicamente es una categoría difícil en la que cuesta salir adelante, pero es lo que nos toca, y en la Ponferradina estamos peleando por volver al fútbol profesional, donde todo es un poco más fácil.”

Le preguntaron qué sintió en el ascenso que vivió con el Arenas en la temporada 14/15 a Segunda B, y dijo: "Ojalá pueda vivir un ascenso con el Ponferradina, pero nosotros vivimos en el día a día. Jugaremos los playoffs poco a poco, no queremos hablar de ascenso todavía. Vamos a poder disfrutar de ellos y ya hemos cumplido nuestro primer objetivo."

Le dijeron que si lo más importante es disfrutar de estos playoffs, y comentó: "Yo soy de los que pienso de que cuanto más disfrutas y mejor disfrutas el trayecto, el objetivo está más cerca. La presión está ahí, pero si nos ponemos más de la cuenta, al final es más difícil de conseguir el objetivo."

Cambiaron de tema y le preguntaron cómo fueron sus inicios en cuanto a su carrera, dijo que: "Yo salgo de un club de barrio de Bilbao. A Lezama llego con 17 años. Ahí jugué dos años en el Juvenil, luego a Segunda A y, finalmente al primer equipo."

Sobre el mismo tema, le dijeron que cómo es jugar en San Mamés con el primer equipo del Athletic, y dijo: "Jugar en San Mamés para un chaval que es del Athletic es lo máximo."

Bolo en una rueda de prensa. Fotografía: Getxo

Le dijeron que qué recuerdos tiene del Rayo, y dijo: "Fue un equipo muy importante para mí. Tanto en mi carrera como en mi vida personal. En mi vida deportiva no estaba atravesando un buen momento en el Athletic y fue el Rayo el que vino a buscarme. el que apostó por mí y donde tuve seis años maravillosos."

Añadió: "En lo personal, en Madrid nació mi primer hijo. Allí conseguí, deportivamente hablando, cosas importantes: jugar UEFA con el Rayo, además de quedar máximo goleador de esa competición con Berbatov, el ascenso.... La verdad es que al Rayo le tengo muchísimo cariño y muchas cosas de agradecer."

Después le dijeron que si los goles en el Camp Nou que dieron la victoria al Rayo es el mejor recuerdo que tiene. Respondió: "Al final marcar dos goles en el Camp Nou no es fácil. No está al alcance de cualquiera. Pero no son los goles que más me han marcado, son importantes porque fueron en un escenario precioso, pero tengo otros con el Rayo en mi cabeza que me marcaron mucho más."

Le dijeron si aún tiene contacto con Bolic, y dijo: "No tengo contacto con él. Con la gente con la que más relación tengo es con Luis Cembranos, Julen Lopetegui, Pablo Sanz o Míchel. Son los que más relación formamos y estamos siempre en contacto y nuestras familias están en contacto. Bolic vive en otro país y perdimos el contacto."

Hablando de varios entrenadores, comentó: "La verdad es que nos hemos dedicado muchos a entrenar. Ahí tenemos al que está marcando un poco todo, que es Julen. Para todos nosotros era un referente aín siendo jugador, parecía un miembro más del cuerpo técnico por todo lo que nos ayudaba y nos decía. Ya sabíamos que iba a ser un grandísimo entrenador."

Le dijeron si tuvo mala suerte Lopetegui en el Madrid, y explicó: "En el fútbol no siempre te van a salir las cosas bien. Llegó al Madrid en una época muy mala y al final él ha tenido que vivir esa época mala, pero bueno, yo a Julen le tengo como un referente, no sólo como amigo sino más allá. Pienso que es uno de los mejores entrenadores que tiene España."

Bolo en unas declaraciones. Fotografía: Getxo

Le cuestionaron qué le llevó a convertirle en entrenador, y explicó: "Cuando jugaba la verdad que no me picó el gusanillo de entrenar. Cuando dejé de jugar pasé por la secretaria técnica del Barakaldo y esos dos años que estuve ahí sí que me empezó a gustar el tema de entrenar. Me puse a entrenar a juveniles y poco a poco fui creciendo y mejorando. Me saqué los niveles de entrenador y hasta donde hemos llegado."

Le preguntaron si se ve entrenador del Athletic o del Rayo, a lo que dijo: "Quiero vivir el presente. Pensar lo que puede pasar en el futuro no vale para nada, ni mirar el pasado. Mi presente es la Ponferradina y disfrutar los playoffs porque estamos todos muy ilusionados. Está claro que son dos equipos donde he jugado y donde tengo grandes amigos y estaría bien llegar a esas ciudades y defender esos escudos siendo entrenador."

Bolo: “Solo pienso en disfrutar lo que me viene con la Ponferradina, que es mucho, y estoy seguro que lo voy a disfrutar.”

Le sacaron el tema de trabajar en la secretaría técnica del Barakaldo de si es otro mundo, y dijo: "Sí. Al estar en Segunda B los presupuestos están muy ajustados, no llegas a final de mes para pagar todos los gastos que tienes en la categoría, tienes que intentar muchas cosas y buscar recursos con muchísimo trabajo. Fueron dos años duros, pero que me hicieron valorar muchas cosas y donde aprendí mucho. Esas experiencias me han servido en este trayecto que estoy llevando de entrenador."

Añadió: "Tienen mucho mérito los equipos que trabajan bien la cantera. Yo tengo la suerte de salir de un club de Bilbao que sólo tiene hasta juvenil y cuida muy bien a la cantera y a los jugadores, premia la formación y eso para mí es muy importante. Para que luego lleguen a ser profesionales, la formación en cortas edades es muy importante y creo que eso para España es muy importante."

Y terminó hablando de si cree que no está valorado el entrenador de formación de jugadores, de cantera. Y dijo: “Hay dos tipos de entrenadores: el profesional y el formador. Hay gente que nace para ser entrenador de base y esos son los que más valor tienen y más importantes son en la vida de un futbolista. A mí me gusta mucho esa faceta de ese entrenador porque lo veo fundamental en el desarrollo para que haya muchos jugadores profesionales que lleguen a la élite. Muchos de esos éxitos es debido a esa gente que trabaja desde muy pequeños a esos jugadores", finalizó.