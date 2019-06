Lionel Messi: "Terminé la temporada más cansado y frustrado desde la cabeza"

La estrella del Fútbol Club Barcelona Lionel Messi ha concedido en entrevista a TYC Sports en Argentina, dónde está preparando para la Copa América que se disputará en solo ocho días. La Pulga admitió que la temporada con el club catalán ha terminado con un sabor muy agridulce. "Terminé la temporada más cansado y frustrado desde la cabeza que desde lo físico por lo que pasó en los últimos quince días, sobre todo por la eliminación en Champions. En lo físico tuve para descansar, creo que es uno de los años en los que menos minutos jugué", reconoció el argentino.

Respecto a la competición que arranca el 14 de junio en Brasil, Leo Messi afirmó que, "Vamos con la misma ilusión y ganas de siempre, pero la realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio. Para la mayoría es la primera competencia oficial, pero no quita que Argentina va a ir a buscar la Copa. No somos candidatos como otras veces. Desde el principio no somos candidatos como otra veces, pero vamos a buscar la Copa América", explicó el capitán de los Albicelestes.

Además, el futbolista habló de su regreso a la selección. "Me sentí muy bien, y muy integrado. Hay un grupo muy lindo que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Un grupo muy bueno, de gente muy buena más allá de lo futbolístico y que tiene mucha ilusión", reconoció el rosarino".

Messi también mostró su otra cara y habló de su infancia, donde admitió que no le gustaba el colegio. "Mi vieja me dio un par de chancletazos de chico. A mí no me gustaba la escuela, era un loco de mierda. Parecido a lo que hoy es Mateo. Me mira y me desafía, tiene una cara de hijo de puta" agregó el capitán.