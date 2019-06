Previa Mallorca - Deportivo de La Coruña: a 90 minutos de Primera

Mallorca y Deportivo de La Coruña cerrarán la temporada de la Liga 123 con un encuentro por todo lo alto. A lo dos conjuntos les separa tan solo un partido de poder lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Los gallegos parten con ventaja (2-0 en la ida) pero los baleares lucharán por la remontada.

Este Deportivo sabe sufrir

Quedo más que demostrado en Málaga. El elenco coruñés sabe sufrir. De hecho, los de José Luís Martí se han convertido en unos expertos en la materia. El Deportivo viajaba a La Rosaleda con la difícil tarea de evitar una remontada. Con dos goles de ventaja gracias a un alocado partido de ida, el conjunto herculino no solo supo aguantar los distintos arreones del equipo boquerón, sino que terminó ganando el partido. Ahora, a las vísperas de un ascenso, el Dépor deberá defender la misma renta de dos goles ante el Mallorca. No obstante, al no encajar goles en Riazor, un gol del Deportivo dejaría casi sentenciada la eliminatoria.

Hace menos de un mes el Dépor lograba un triunfo agónico ante el Mallorca en la jornada 40 del campeonato. Una victoria que le sirvió para entrar en la disputa del playoff. Tres semanas después de ese triunfo, los gallegos están a un solo paso de confirmar su regreso a la Primera División.

El Mallorca buscará la remontada

Independientemente de que logren o no el ascenso, los baleares han realizado una campaña formidable. Los hombres dirigidos por Vicente Moreno han sido el equipo revelación de esta temporada. Un equipo recién ascendido de 2ºB que peleará hasta el último minuto por ascender a la Liga Santander. Con hombres de gran potencial ofensivo como Lago Junior, Leo Suárez, Budimir o Abdon Prats es difícil no imaginarse un partido de ensueño para los locales. Para ello deberán enfrentarse a una de las defensas más sólidas de toda la categoría. Una defensa que solo ha encajado dos goles en los últimos seis partidos. Son Moix ha colgado el cartel de "sold out" para buscar una remontada difícil pero no imposible.

Bergantiños viaja con el equipo

"Acabo de llegar, pero en poco tiempo me he dado cuenta de que Álex Bergantiños es una de las principales personas que explica lo que significa Deportivo" confesó José Luís Martí en sala de prensa. El capitán herculino fue víctima de una aparatosa y desafortunada entrada de Marc Pedraza. Una lance que dejó al jugador gallego con 70 puntos en entre labio y mentón. Pese a que no podrá jugar en Mallorca, Bergantiños ha decidido viajar con el equipo para ser uno más. Capitán en mayúsculas y con todas las letras. Marc Pedraza tampoco podrá disputar la final debido a la sanción de dos partidos que se le impuso tras su expulsión.

"Sería un error pensar que está todo hecho"

El técnico balear se enfrontará al equipo de su vida en una final que marcará su carrera. De salir victorioso, José Luís Martí logrará su primer ascenso como entrenador. Hace dos temporadas, entrenando al Tenerife, Martí estuvo cerca de lograrlo. Un gol de Dani Pacheco decantó la eliminatoria en favor del Getafe. Dos años después, el fútbol le brinda otra oportunidad a Martí para alcanzar el éxito.

"Si quieren pasar, tendrán que sufrir"

Así de confiado se mostraba Vicente Moreno ante los medios. El técnico valenciano se resiste a dar por perdida la eliminatoria. Un 2-0 le serviría al conjunto mallorquín para ascender de categoría. Con un Son Moix volcado con su equipo, Moreno confía en apurar sus opciones de remontada.

Posibles onces

Real Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Estupiñan; Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Leo Suárez, Lago Junior; Abdon Prats, Budimir.

Deportivo de La Coruña: Dani Giménez; Bóveda, Duarte, Pablo Marí, Saúl; Vicente Gómez, Edu Expósito, Pedro, Nahuel; Carlos Fernández, Quique.