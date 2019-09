Gerard Piqué: "No estamos preocupados"

El FC Barcelona sigue sembrando dudas semana tras semana. Tras lograr la primera victoria de la temporada ante el Betis, los pupilos de Ernesto Valverde sumaron el segundo tropiezo de la temporada en el feudo del Osasuna. Ansu Fati y Arthur Melo anularon el tanto inicial de los navarros, pero Roberto Torres selló el empate a pocos minutos para el final (2-2).

"Hemos dado la talla"



Tras el encuentro, el capitán del FC Barcelona Gerard Piqué analizó la derrota ante los medios de comunicación. El '3' del Barça le quitó hierro al empate: "No estamos preocupados, no es el inicio deseado, pero sabemos que esto es muy largo". Piqué fue poco autocrítico tras el tropiezo en el Sadar: "Lo importante es llegar a marzo o abril con opciones de ganar la Liga. Nos hubiera gustado estar con nueve de nueve, estamos teniendo más dificultades de las previstas".



A pesar de cuajar un irregular mal tiempo ante Osasuna, tras la reanudación el Barça fue superior y en pocos minutos fue capaz de obrar la remontada de forma temporadal. Ansu Fati fue el protagonista del encuentro con un gol que le convierte en el goleador más jóven en la historia del FC Barcelona en Liga. "A pesar de las bajas hemos salido con muchos canteranos y hemos dado la talla", comentaba Piqué. El central catalán alabó la actuación de los suyos y lanzó un mensaje de optimismo: "Hay que mejorar, pero es importante que ahora nos mantengamos todos unidos. Es un buen momento para esto y dar confianza al equipo".

"Para mí no es penalti"



Ante las críticas tras los malos resultados en Liga, Piqué fue tajante: "No digo que haya nervios, pero desde el final de la temporada pasada hay diversas opiniones respecto a lo que es el club". " Es cierto que las dos últimas campañas no fue bien en la Champions pero no vamos a quemar todo. Está bien que exista esta diversidad, pero deberíamos dar unos meses. Venimos de ganar dos ligas y la Copa el primer año. Hay dos opciones, ir a favor o ir en contra y lo mejor para el equipo es que todo el mundo vaya en la misma dirección", añadía un Piqué que intentó apagar fuegos.



Piqué también tuvo palabras para el penalti provocado por el mismo Piqué en el minuto 81 y transformado por Roberto Torres, que obró el empate a 9 minutos para el final: "Le doy con la mano. Pero siempre tenemos reuniones antes de empezar la temporada, hablan de la distancia con la pelota y no me da tiempo. No estoy abarcando más espacio de lo normal con la mano, estoy saltando de forma natural". "Para mí, que lo he vivido desde dentro, no es penalti", concluía Piqué.