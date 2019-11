Sergio Akieme: "No dudé ni un segundo en venir a un club como este"

El FC Barcelona ha empatado ante el Andorra en un partido intenso de principio a fin en el que el conjunto azulgrana se ha mostrado serio en defensa y ha conseguido dejar su portería a 0.

Sergio Akieme ha disputado los 90 minutos del encuentro ante el conjunto andorrano y ha tenido unas palabras con los medios presentes al finalizar el choque. Después del empate a cero y los dos equipos jugando con mucho respeto en el verde el lateral hispano-guineano analiza el resultado obtenido, "cuando juegan dos equipos que están arriba se suelen tener mucho respeto, nos esperábamos un Andorra muy sólido atrás".

Poco premio ante el esfuerzo

Con respecto al resultado obtenido y a las aspiraciones de victoria que tenía el FC Barcelona Akieme se muestra crítico: "No estamos satisfechos con el empate, en muchos momentos del encuentro hemos tenido la iniciativa y teníamos que haber materializado las ocasiones que hemos tenido". Preguntado por su momento en el FC Barcelona el joven defensor da su particular visión tras los dos primeros meses en el club: "Cada vez me siento mejor, llevo tan solo dos meses pero me siento totalmente adaptado y con ganas de seguir mejorando".

Sergio Akieme ex del Rayo Vallecano recuerda como fue el momento en el que el Barça B contactó con él para hacerse con sus servicios, "fue una noticia imprevista, no me lo esperaba y en cuanto me lo dijeron no dude ni un segundo en venir a un club como este", y siguiendo con su pasado reconoce: "En el club en el que estaba anteriormente no estaba contento y estar en una entidad como el Barcelona me puede aportar más".

Volviendo al hecho de que el conjunto azulgrana ha conseguido dejar su portería a cero, el lateral le da un valor enorme: "Tiene una importancia muy grande, hemos sufrido otras jornadas con goles en los últimos minutos y eso lo hemos corregido bastante bien", aunque no se olvida de la faceta ofensiva que hay que mejorar, "ahora hay que conseguir hacer gol todos los partidos".