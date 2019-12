Previa FC Barcelona-Real Madrid CF: un examen definitivo

Pocas veces se han vivido duelos tan emocionantes antes de cerrar la primera vuelta de la competición liguera. Este miércoles, a partir de las 20:00 horas, el Camp Nou abrirá sus puertas para acoger un espectáculo con el honor y el liderato en juego. Encabezar la máxima categoría del fútbol español no es nada fácil y mucho menos lo es mantenerte en la senda del triunfo entre tanta competencia. Ahora, azulgranas y blancos pasarán por su examen definitivo antes de que se cierre el año con una importante subida de moral y la misma meta fijada en su horizonte: llegar a lo más alto hurgando en la herida del máximo rival. El elenco dirigido por Ernesto Valverde, vigente campeón de la competición, quiere seguir allanando su camino para volver a entonar el alirón al final de la presente temporada y por ello, después de firmar las tablas en el marcador del Reale Seguros Stadium, saldrán a anular el margen de error desde el principio, con la intención de evitar un tropiezo que dé lugar a un sorpasso en toda regla, siendo conscientes de que estos partidos generan un plus de ánimo entre los aficionados, que también asumirán un papel fundamental y que intentarán declinar la balanza a favor de que la victoria se quede entre las cuatro paredes del feudo azulgrana.

Recibir al máximo rival siempre tiene cierto grado de emoción: supone poner el contador a cero y comenzar una lucha intensa desde el pitido inicial en la que algo más que tres puntos está en juego. Con las altas expectativas que marcan la exigencia que requiere el dar otro golpe de autoridad en la competición nacional, los participantes de este duelo de titanes pelearán por adquirir una subida de moral necesaria de cara a los retos más importantes de la temporada. El orgullo de ser el equipo a batir está en juego en un partido en el que están puestos todos los focos de atención por el contexto en el que se juega y todo lo que podría decidirse por el momento con la consecución de la victoria.

La obligación de mantener la regularidad y el objetivo de mejorar los registros conseguidos en las temporadas pasadas se unen y hacen presión. Este partido es un clásico. Es uno de esos partidos en los que las derrotas están más que penalizadas. Ganar es una obligación y la motivación juega un papel importante a la hora de dar el primer paso. La resignación no cabe en el diccionario de los grandes equipos que año tras año pelean por alzarse con los trofeos más ansiados de la temporada. Con factores revulsivos y rodeado del resto de aspirantes por el camino, las ganas de volver a conquistar una victoria resurgen.

El de este miércoles será un duelo titánico para que unos y otros demuestren que siguen practicando un fútbol atractivo. Será, sin duda, un duelo especial en el que ambos equipos deberán demostrar que van a por todas. No habrá tregua.

El Fútbol Club Barcelona, con la mente puesta en revalidar título

Los de Ernesto Valverde han demostrado que si se lo proponen, pueden ser imparables. A sabiendas de que está en juego el jugoso objetivo de conseguir revalidar el título de vigentes campeones, la preparación debe ser máxima y la confianza debe primar sobre todo a la hora de afrontar retos como el que afrontarán este miércoles. No siempre se recibe al máximo rival y no siempre se tiene la oportunidad de poder reivindicarte con autoridad y solvencia. Ahora, los azulgranas tienen en sus botas el volver a subir hasta la cumbre del fútbol español. Por ello, abrirán sus puertas para afrontar un duelo de intensidad, pero también un duelo en el que ambos equipos medirán sus fuerzas de cara a todo lo que viene.

Los azulgranas llegan estando en una situación positiva. El elenco dirigido por Ernesto Valverde sigue ostentando el liderato pese a haber empatado en la última jornada de la competición. Con treinta y cinco puntos, once victorias, dos empates y tres derrotas, el objetivo de los azulgranas no es otro que el de regresar a la senda de la victoria por todo lo alto consiguiendo, de esta forma, una ventaja sólida en la tabla clasificatoria que les permita seguir estando por encima del que es su máximo rival y mayor perseguidor en la lucha por el título.

Centrándonos en los registros conseguidos hasta ahora, hay que destacar que los de Ernesto Valverde mantienen una mejor racha como locales que como visitantes. Tal y como indica la tabla clasificatoria, el elenco azulgrana sigue con su condición de invicto entre las cuatro paredes del Camp Nou, pero fuera de casa, se muestra más débil. En lo que respecta a los goles, treinta son los conseguidos en el feudo azulgrana y nueve los encajados, mientras que fuera de él, han sido once los conseguidos.

El Real Madrid Club de Fútbol, a desbancar a su máximo rival

Los de Zinedine Zidane tienen motivos para confiar. Con las continuas apariciones estelares de Karim Benzema, ahora al frente del ataque, y con una buena racha de por medio, los jugadores del Real Madrid Club de Fútbol llegan estando en una buena situación, ya que ocupan el segundo puesto de la tabla clasificatoria, estando empatados a puntos con su máximo rival con ganas de seguir luchando por el título liguero. A nivel goleador, el delantero galo resulta ser un killer en el área y suele sacar a su equipo de apuros. Por ello, y teniendo como rival en el área a Leo Messi, protagonizará una intensa lucha por liderar la tabla del Pichichi.

Bien es cierto que los blancos llegan con una buena moral. Equipos como el Valencia Club de Fútbol, el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona o el Deportivo Alavés, han sufrido el ascenso del equipo en la competición doméstica, donde no tendrán reparos a la hora de luchar por poder aspirar al título de campeones.

Tras diecisiete jornadas, el elenco blanco ha reforzado sus líneas defensivas y se ha situado como el segundo equipo que menos goles ha encajado ante un Fútbol Club Barcelona que ha aumentado su efectividad de cara a portería y que se ha situado como el equipo que más goles ha anotado en lo jugado. La defensa es el punto fuerte del equipo dirigido por Zinedine Zidane. A pesar de haber arrancado la temporada de forma débil, mostrando debilidades y carencias defensivas, los madridistas han cambiado su tónica defensiva y han construido una zaga sólida, con baluartes defensivos como Raphaël Varane o Sergio Ramos. Los doce goles encajados en la presente temporada le sitúan como un equipo que ha trabajado correctamente la faceta defensiva, únicamente siendo superado por el Club Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone con un gol menos.

Como aspecto a destacar en el elenco blanco, siguiendo la línea del olfato goleador, hay que decir que además de la lucha protagonizada por liderar la tabla del Pichichi, Leo Messi y Karim Benzema también pugnarán por ser el máximo asistente de LaLiga Santander. Hasta ahora, el argentino ha liderado la clasificación con seis asistencias en once partidos y un promedio magistral de 0,55 asistencias por partido y el delantero galo se ha posicionado como el tercer clasificado en el ranking de asistentes, con cinco asistencias en quince partidos y únicamente siendo superado por el delantero valencianista, Rodrigo Moreno.

Los antecedentes

Respecto a las estadísticas, hay que decir que el Fútbol Club Barcelona tiene más favoritismo que el Real Madrid Club de Fútbol de cara a este duelo. De los últimos ocho partidos disputados, el conjunto azulgrana ha conseguido la victoria en cinco.

Temporada Jornada Enfrentamiento Resultado 2018/19 26 Real Madrid Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 0-1 2018/19 10 Fútbol Club Barcelona

-

Real Madrid Club de Fútbol 5-1 2017/18 36 Fútbol Club Barcelona-Real Madrid Club de Fútbol 2-2 2017/18 17 Real Madrid Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 0-3 2016/17 33 Real Madrid Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 2-3 2016/17 14 Fútbol Club Barcelona-Real Madrid Club de Fútbol 1-1 2015/16 31 Fútbol Club Barcelona-Real Madrid Club de Fútbol 1-2 2015/16 12 Real Madrid Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 0-4

La previa del partido

El técnico del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, comparecía en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de dirigir la última sesión preparatoria previa al gran duelo que este miércoles acogerá el Camp Nou en el campo de entrenamiento Tito Vilanova.

El técnico cacereño era cuestionado sobre la importancia de conseguir la victoria ante el máximo rival de cara a seguir ostentando el liderato y lo decisivo que será el partido: "Todavía estamos en la primera vuelta. A cualquiera le gustaría ir por delante después del partido, pero aún quedará mucha temporada. Estamos muy igualados en todos los sentidos. En eso, hay cierta diferencia con los últimos años cuando hemos jugado aquí, pero cuando juegas estos partidos, todo se iguala".

Ernesto Valverde también era preguntado por todos los aspectos que rodean al partido y refiriéndose a la seguridad que habrá para evitar posibles alteraciones, al igual que el técnico del Real Madrid Club de Fútbol, Zinedine Zidane, comentaba: "Estamos centrados en lo que nos toca. No pensamos en otra cosa. Vamos a jugar sin problema y de eso, estoy convencido".

Sobre las fuerzas igualadas, a sabiendas de que ambos equipos se encuentran empatados a puntos en la tabla clasificatoria de la máxima categoría del fútbol español, Ernesto Valverde comentaba: "Creo que el partido de hace dos meses era igualado y este partido también lo es. Entonces, íbamos por delante y ahora estamos igualados. Aunque no lo estuviéramos en este partido, todo se iguala. Nosotros somos mejores fuera de casa porque aquí nos ha costado más y aquí, el Real Madrid suele jugar bien y suele afrontar los partidos con mucha intensidad. Es el Madrid que esperamos".

Además, el técnico del conjunto azulgrana hablaba sobre la dificultad del partido al ser preguntado por si sería uno de los más difíciles que disputará como técnico y comentaba: "No. Todos lo son y todos tienen trascendencia. Este partido, efectivamente, tiene trascendencia por la igualdad en la tabla, que es lo único en lo que me fijo. En lo de fuera, no me fijo".

Ernesto Valverde hacía referencia al posible debut de jugadores como Frenkie de Jong, que disputará su primer partido ante el Real Madrid Club de Fútbol con la elástica azulgrana, Ansu Fati o Carles Pérez. "Es el primer partido así para alguno de nuestros jugadores y también para alguno de los jugadores del Real Madrid. Es un partido con connotaciones y ritmo especiales. La trascendencia se nota desde que estás en el túnel de vestuarios".

Por último, el técnico cacereño hablaba sobre el planteamiento diseñado por ambos equipos para conseguir la victoria comentando: "Tenemos que buscar nuestra forma de jugar independientemente del Real Madrid. Tenemos que pensar en lo que vamos a hacer nosotros. Ellos tienen muchas variables y será su entrenador el que decida. Puede que juegue con Bale, con Isco, con Vinícius, con Rodrygo e incluso que juegue con cuatro centrocampistas, pero nosotros tenemos que plasmar nuestro guión".

Por su parte, el técnico del Real Madrid Club de Fútbol, Zinedine Zidane, comparecía en la sala de rueda de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, para hablar sobre el partido en el que se enfrentarán al vigente campeón de la competición doméstica. El entrenador galo confirmaba que no está preocupado por las situaciones extradeportivas, refiriéndose así a la seguridad que gira en torno al partido, y que su equipo hará todo lo posible por poner la energía en el campo y estar concentrado, recalcando que la mayoría de los aficionados querrán ver un buen partido de fútbol, dejando de lado otros asuntos. "Nosotros debemos pensar que se va a jugar. De lo de fuera, podemos estar hablando una semana. Pondremos nuestra energía en el terreno de juego. Ir juntos al Clásico es una cosa diferente. Son las normas y no hay que explicar más. Nos dijeron que salgamos juntos del hotel y lo haremos. Lo importante es jugar el partido", ha asegurado el técnico galo en rueda de prensa, contestando a las preguntas sobre los aspectos que podrían afectar al partido, estando, entre ellas, la manifestación organizada por Tsunami Democràtic.

Hasta ahora, el elenco dirigido por Zinedine Zidane ha transformado la dinámica negativa con la que arrancó el campeonato, y tras el empate conseguido sobre la bocina ante el Valencia Club de Fútbol en la pasada jornada, aterrizará en el Camp Nou empatado a puntos con su máximo rival con la idea de conseguir ostentar el liderato. "Estamos juntos, con energía y con ganas. Lo demostramos jugando los partidos. Entrenamos muy bien y es la consecuencia. En el partido puede pasar de todo, pero lo importante es estar preparado al 100%", señaló el francés. "Nos enfrentamos a un rival que lleva una buena temporada, pero nosotros también podemos decir eso. Espero que veamos un buen partido, sin importar el resultado. Lo que importa es cómo juguemos. Las dinámicas cambian rápido. Me centro en hacer mi trabajo cada día. Si pienso en lo que me puede pasar cada día, tendría que cambiar de trabajo", recordó, contestando así, a las preguntas sobre su futuro y el del equipo en tal caso de que no consigan la victoria.

El técnico galo no quiso desvelar el plan que ha diseñado para hacerle frente al actual líder de la tabla clasificatoria y por lo tanto, evitó desvelar alguna carta acerca del once que sacará este miércoles en el Camp Nou, a pesar de que atendiendo al rendimiento de futbolistas como Federico Valverde, una de las revelaciones del equipo durante este curso, se presupone la presencia del uruguayo, muy posiblemente pendiente de los movimientos de Leo Messi. "Es un partido de fútbol. Somos once contra once, puede haber cambios, pero sabemos a quién nos enfrentamos. Sabemos qué jugador tienen, pero tenemos nuestras armas. Queremos hacer un buen partido ante el Barcelona", reconoció. "Valverde lo hace muy bien y es el valor de este club. Siempre ha tenido a los mejores. Está demostrando que puede estar aquí y nada más. Estamos enfocados en el partido y luego tenemos que hacer las cosas bien", añadió después.

El encargado de dictar la sentencia definitiva

El encargado de dictar la sentencia definitiva sobre el césped del Camp Nou será Alejandro José Hernández Hernández, un árbitro de fútbol español de la Primera División, perteneciente al Comité de Árbitros de Las Palmas.

Este colegiado lanzaroteño debutó en la Segunda División B en la temporada 2004/05 y en la Segunda División en la 2007/08. Tras cinco temporadas en la categoría de plata, consiguió el ascenso a la máxima categoría junto al colegiado extremeño, Jesús Gil Manzano. En ella, debutó el 20 de agosto de 2012 en el partido que disputaron el Real Zaragoza y el Real Valladolid Club de Fútbol.

Alejandro José Hernández Hernández ostenta la categoría de árbitro internacional desde el 2014.

El encargado de dirigir el VAR en el Camp Nou será Ricardo de Burgos Bengoetxea, un árbitro de Primera División que pertenece al Comité de Árbitros del País Vasco.

Las convocatorias

Ernesto Valverde, el técnico del Fútbol Club Barcelona, ha dado a conocer la convocatoria para recibir al elenco dirigido por Zinedine Zidane. Marc-André Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Luis Suárez, Leo Messi, Norberto Murara, Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Carles Aleñá, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Carles Pérez y Ansu Fati integran la lista del conjunto azulgrana.

El técnico del Real Madrid Club de Fútbol, Zinedine Zidane, ha convocado a Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube Suárez, Daniel Carvajal, Éder Gabriel Militão, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modrić, Carlos Henrique Casemiro, Federico Valverde, Isco Alarcón, Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Jović, Vinícius Júnior y Rodrygo Silva de Goes.