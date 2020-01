Lluís Cortés: "No hay nada sentenciado"

El Barcelona Femenino tenía este sábado uno de los compromisos más importantes de toda la temporada, y es que visitaba al Atlético de Madrid en jornada correspondiente a Primera Iberdrola. Las azulgranas, desde la cómoda posición del liderato, no han podido imponerse en el marcador.

Pese a que todos los factores apuntaban a la victoria de las catalanas, el juego no ha podido decantarse para ninguno de los dos equipos, concluyendo con un 0-0 que ha repartido los puntos en disputa. Tras el encuentro, Lluís Cortés atendía a la prensa para valorar el juego de sus futbolistas: "No hemos sido tan eficaces como otras veces y eso ha provocado que el marcador no se moviese", decía el técnico.

Pese al empate, las azulgranas siguen en lo más alto de la tabla con nueve puntos de ventaja ante el segundo clasificado, que son precisamente las colchoneras, a falta de once jornadas para que concluya la competición.

Ventaja en el pulso directo

Lluís Cortés no ha dudado en afirmar que está contento con el papel de sus jugadoras en Madrid: "Estamos orgullosas del partido que hemos hecho, lo hemos resuelto bien pese a las bajas. Una pena no poder volver a casa con los tres puntos, hay que fijarse en qué podemos mejorar", contestaba el entrenador desde la sala de prensa.

Nueve puntos de ventaja ante el Atlético de Madrid

Preguntado por si el resultado era positivo de cara a la temporada, el técnico ha querido recalcar el trabajo realizado y los cambios, que han llegado en los últimos minutos: "Creo que es más positivo para nosotros que para ellas, aunque merecíamos más. En partidos tan igualados como este no hay que mover muchas cosas, por eso no he hecho los cambios hasta el final", confesaba Cortés.

Por último, ha querido dejar claro que la Primera Iberdrola no está ganada y que deberán seguir trabajando si quieren cumplir con el objetivo: "No hay nada sentenciado, por nada del mundo. Nueve puntos es un buen margen, pero queda mucha Liga y puede pasar de todo. No hay que bajar la guardia, seguir creyendo en el camino que estamos haciendo", sentenciaba el técnico azulgrana.