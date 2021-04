OFICIAL: Álex Collado renovado hasta 2023

El club azulgrana ha anunciado la renovación del capitán del filial, Álex Collado para el año 2023, una prórroga que añade dos años más a su actual contrato. El Barcelona ha decidido ejecutar la opción de renovación tras el alto rendimiento del jugador en los últimos partidos y su definición de cara a portería, algo que está siendo determinante en los partidos del filial.

Toda la vida en La Masia jugando en categorías inferiores por fin da su fruto. El de Sabadell quiere triunfar el Barça y no se ve fuera del club azulgrana. Asimismo, Collado pasará a formar parte del primer equipo el próximo ejercicio, donde verá si tiene un hueco o tendrá que salir decido.

Lo cierto es que Collado despierta admiración por donde va, siendo un jugador con un perfil de juego azulgrana. No obstante, al técnico holandés del primer equipo, Ronald Koeman, no le acaba de convencer y prueba de ello resultar ser que todavía no le ha llamado para ningún partido. Algo que sí ha pasado con compañeros del filial como Iñaki Peña, Konrad de la Fuente, Ilaix Moriba y los casos especiales de Ronald Araujo y Óscar Mingueza.

De esta forma, la cláusula de Collado asciende a los 100 millones. El jugador azulgrana tiene varios pretendientes llamando a su puerta, uno de ellos el Girona, equipo de Segunda A que se interesó por el jugador, No obstante, ahora con la ficha del jugador no cualquier equipo se puede permitir hacerle una oferta al capitán. Collado estuvo escuchando la oferta, pero decidió quedarse en Can Barça ya que su sueño es triunfar con la elástica azulgrana.

La situación del B

El filial tenía la clasificación para la Primera RFEF en el bolsillo antes de jugar frente al Badalona la pasada jornada. Los de García Pimienta terminaron la primera fase de la Segunda División B en segunda posición con 34 puntos en el casillero.

La segunda ronda de la competición será una liguilla a doble partido frente a los primeros clasificados del grupo III B. Estos son: Ibiza, Alcoyano y Villarreal B. De esta forma, los tres equipos con más puntos se ganarán una plaza para jugar el play-off de ascenso a la Segunda División A.