Olaza será blanquivioleta hasta 2025

En el mercado de invierno, una de las incorporaciones del Real Valladolid fue Olaza, lateral izquierdo propiedad de Boca Juniors que venía de jugar en el Celta. Desde que llegó, ha sido titular indiscutible, jugando seis partidos completos, y Sergio González ha encontrado en él un jugador de su gusto y confianza para su posición que, tras la lesión de Raúl Carnero, se había quedado Nacho como única alternativa.

Por la cesión del jugador hasta final de temporada, el Real Valladolid ha pagado 300.000€, y tendrá una opción de compra de tres millones de euros una vez finalice la temporada, cifra que podrá ser pagada a plazos. En el supuesto de que el club blanquivioleta descendiese, esta cifra se reduciría a dos. En cualquier caso, es una muy buena operación del Pucela, que tendrá contrato con el uruguayo hasta verano de 2025.

El propio futbolista habló para los medios de comunicación en rueda de prensa, días antes del encuentro de liga frente al Barcelona. "En el fútbol, no hay nada imposible", dijo, mostrándose optimista, y admitió que hay que hacer "un partido perfecto para poder sacar algo allí". “Es verdad que es muy difícil, pero vamos a intentarlo", declaró.

"Venimos haciendo buenos partidos y hemos mejorado mucho de un mes atrás”, apuntó el jugador de 26 años. Además, valoró que durante el parón "tuvimos tiempo para recuperar energías, seguir el camino, y preparar bien esta jornada". Sobre sí mismo, Olaza dijo que "siempre trato de dar lo mejor, siempre se puede dar más y voy a seguir trabajando para ello. Desde que llegué, los compañeros y la gente del club me han tratado muy bien, estoy muy agradecido y trato de aportar el máximo al equipo".

Por último, el defensor no quiso agobiarse con respecto al objetivo de la salvación, y no dudó en decir que hay que ir "partido a partido", porque "en esta etapa de calendario cualquier punto es muy importante, y no queremos sacar cuentas antes de tiempo”.