Laporta: "Hay situaciones presuntamente delictivas"

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, repasó la actualidad del club en la cadena catalana. Está era, la primera entrevista del presidente tras la salida de Leo Messi al Paris Saint Germain. Una entrevista en la que habló sin filtros de los temas más destacados que envuelven a la entidad azulgrana. Desde la salida de Messi, pasando por el intento de fichar a Neymar y una supuesta oferta por Ansu Fati, hasta las investigaciones internas del club para depurar responsabilidades.

Messi

Laporta habló sin tapujos de la salida del argentino y confirmó la existencia de un preacuerdo con el jugador y la presión de LaLiga para firmar el crédito: "Lo que pasó es lo que se ha explicado. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y LaLiga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación". Afirmó.

En cuanto a su relación personal con Leo, reconoció no haber vuelto a hablar con él desde que se fue: "Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival. No me gustó verlo con otra camiseta".

El proyecto de Laporta

Cerrado el tema Messi, el presidente culé pidió confianza a la afición en su plan de trabajo, que se estaba viendo afectado por la situación económica: "No dudo que el plan futbolístico que tengo se lleve a cabo. La estructura está clara. Pero el tema económico nos está afectando. Pido un margen de confianza. Entiendo la preocupación, pero no tengo dudas. Tengo clara la estructura y los principios inspiradores: la filosofía cruyffista". En cuanto al entrenador, la confianza sigue puesta en Ronald Koeman: "Él tiene mi apoyo, confianza y respeto, como todos los entrenadores. El modelo de Johan es innegociable, y el cruyffismo de Koeman es incontestable, pero cada uno lo adapta a su manera. El mensaje es que el entrenador debe estar fuerte, y debe renovar con algunas cláusulas que nos guste a todos. Esto le da fuerza y confianza al entrenador". Confirmaba Joan, su confianza en el holandés.

La salida de Griezmann

Otro de los temas candentes en Can Barça era la recién salida de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Para el máximo representante del Barcelona solo había buenas palabras para el francés, aunque reconoció que esperaba algo más de él: "No le he visto nunca una actitud criticable. Es un gran jugador. No encaja en nuestro sistema, pero siempre ha tenido una gran actitud. Futbolísticamente, no era el jugador que necesitábamos. Podría haber dado más."

En la entrevista había muchos temas que abordar, uno de ellos la Superliga, proyecto en el que el Barça y evidentemente su presidente siguen confiando "El proyecto está vivo. En los tribunales lo hemos ganado todo. La UEFA no lo puede impedir. Y, además, las presiones a clubs ingleses, que son quienes lo han impulsado, han quedado sin efecto". Confirmaba Laporta la confianza del club en el ambicioso proyecto.

La vuelta de Neymar

Hasta el momento, las declaraciones de Joan Laporta parecían no salirse mucho de lo esperado en los temas tratados. Esto cambio cuando el nombre de Neymar apareció en la entrevista, y para sorpresa de muchos se reconocía la intención de ficharlo en verano: "Intentamos fichar a Neymar. Porque en su momento parecía interesante ficharlo. Él se puso en contacto. Él quería venir. Interpretábamos el fair play de otra forma, si lo hubiéramos sabido no habríamos hecho esta oferta". Matizaba el barcelonés.

Ansu Fati

Volviendo a jugadores que sí están en la plantilla, Laporta desmintió los rumores que decían que el Barça había puesto a la venta a Ansu Fati: "No hemos puesto a la venta a Ansu Fati. Nos dijeron que había una oferta de 100 millones de un club inglés, pero ni la recibimos ni lo pusimos a la venta". Además, también habló de su nuevo dorsal y de la valentía que supone jugar con él: "Ha aceptado el dorsal 10 porque si no nos quedamos sin una ficha, pero lo aceptó si se lo permitían los capitanes. Dice mucho de él".

Due Diligence

Finalmente, Laporta confirmó haber encontrado irregularidades dentro del club: "Hay errores, irregularidades, situaciones presuntamente delictivas. Desde el Club estamos haciendo investigaciones internas para ver si se han de depurar responsabilidades. Actuaremos con la máxima transparencia y estamos en proceso". Afirmaba el presidente que seguirán con las labores de investigación.