Montiel, la gran amenaza para Jesús Navas

Todos conocen a Jesús Navas dentro del terreno de juego, ganas, coraje, fuerza, etc. El de Los Palacios siempre quiere jugarlo todo hasta cuando no se encuentra al 100% y eso a veces hace que no se pueda ver la mejor versión del canterano sevillista.

Tras una temporada irregular plagada de lesiones y de molestias, Jesús Navas encara esta temporada con ganas de volver a ser ese puñal que corría la banda sin descanso, pero el comienzo de esta temporada dista seguramente de lo que entraba en los planes del palaciego. El infantil penalti cometido ante el RB Salzburgo en el partido de Champions abrió el debate, ¿Debería Gonzalo Montiel sustituir a Jesús Navas en el once?.

Gonzalo Montiel ha llegado procedente esta temporada de River Plate tras el pago de unos 11 millones aproximadamente. Campeón de la Copa América con Argentina y realizando un soberbio torneo. Desde Argentina llegan muy buenas referencias del lateral que debutó el otro día con la camiseta del Sevilla en los minutos del encuentro en casa ante el RB Salzburgo.

Se desconoce en que momento de juego y de sensaciones se encuentra Montiel, pero aprovechando el bajón de Navas podría ser una opción en la visita al Reale Arena este domingo. Lopetegui siempre dice que todos los jugadores disponibles están para ayudar al equipo en cualquier momento y en los últimos partidos han comenzado también a despuntar jugadores como Lamela y Delaney, los cuales tienen serias opciones de formar parte del once titular ante la Real Sociedad.

El de Los Palacios es y ha sido un jugador capital para todos los entrenadores que han pasado por Nervión, siempre ha rendido a un nivel altísimo y eso todos han podido comprobar, pero el tiempo pasa hasta para él. No se sabe que hará Julen de cara a los próximos partidos, pero no es disparatado dotar de descanso a Navas y que entre en su lugar Montiel, al fin y al cabo, para eso ha llegado.