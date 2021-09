CE Sabadell vs Barça B (1-3): Rodado resucita al Barça B

El FC Barcelona B aterrizaba en la Nova Creu Alta para enfrentarse al Sabadell con la obligación de sacar algo positivo de una de las visitas más complicadas de la temporada. El conjunto culé tan solo había sumado un total de 2 puntos en las tres primeras jornadas de liga y su situación era delicada.

Por su parte el Sabadell también recibía al Barça B con la urgencia como principal enemigo. El conjunto de Antonio Hidalgo se presentaba al derbi catalán con tres empates en las tres primeras jornadas de liga, unos números lejos del objetivo del cuadro arlequinado. Ambos conjuntos se enfrentaban con el último precedente aún en mente, la final por el ascenso a Segunda División, hace dos temporadas. El equipo local se llevó el gato al agua, dejando al equipo entonces de García Pimienta con la miel en los labios.

Arranca fuerte el conjunto culé

El combinado culé que vestía con su segunda equipación de color lila, arrancó el encuentro queriendo tener la iniciativa por completo. En el once inicial de Sergi Barjuan hay que destacar que no estaban Nico González, por indisposición, Gavi y Balde, en dinámica del primer equipo ambos. El conjunto culé tuvo la primera gran ocasión del encuentro en los pies de Nils Mortimer, el 11 azulgrana no logró superar a Kike Royo en el uno contra uno con todo a favor.

Se repuso el Sabadell al primer aviso serio del Barça B y consiguió frentar la inercia del equipo culé. El partido se rompía por momentos, con un Sabadell abocado al contraataque y el filial culé manteniendo la posesión del balón, aunque sin crear excesivo peligro desde la ocasión de Nils Mortimer. Llegando al minuto 20 de partido el FC Barcelona B consiguió perforar las mallas de la portería del Sabadell, sin embargo el árbitro anuló el gol por fuera de juego posicional de Ángel Rodado. La decisión fue muy protestada por parte del propio Rodado y Guillem Jaime, autor del gol.

El conjunto de Sergi Barjuan estaba consiguiendo llegar con mucho peligro sobre la meta de Kike Royo, mientras el conjunto del Vallès Occidental intentaba frenar las internadas del Barça como podía. Con apenas 5 minutos de diferencia, el filial azulgrana se volvió a topar con otro gol anulado por fuera de juego, en este caso de Nils Mortimer. Sergi Barjuan no daba crédito desde el banquillo, consciente de lo importante que era para el equipo azulgrana volver a reencontrarse con el gol.

Reacción del Sabadell

Reaccionó el Sabadell con dos llegadas de mucho peligro, protagonizadas por un Aarón Rey, muy activo con el paso de los minutos. El conjunto culé parecía haber bajado el pie del acelerador tras una primera media hora de acecho sobre la meta del Sabadell. Se equilibró el derbi llegando al tramo final de la primera mitad, el conjunto local encadenó varias ocasiones de gol, saliendo reforzado anímicamente tras un mal inicio.

Seguía acosando el equipo de la capital vallesana al Barça B, con internadas por banda y centros que obligaban a la zaga culé a emplearse al máximo. La primera mitad llegó a su fin con un gran disparo de Boniquet, que detuvo sin problemas Arnau Tenas, demostrando una capacidad pasmosa para blocar el balón.

La segunda mitad dio comienzo con un cambio en el Sabadell, Toni Gabarre entraba al terreno de juego en sustitución de Kaxe. El Barça B quería mantener la posesión de balón, pero a la vez necesitaba crear jugadas de peligro urgentemente, ya que cosechar otro empate sería otro tropiezo más. Por otro lado el Sabadell se encontraba en una situación parecida, necesitaba empezar a sumar de tres en tres y quería hacer valer su condición de local para ello.

Tanteo entre ambos conjuntos

No conseguían ninguno de los dos conjuntos encontrar los espacios que aparecieron en la primera mitad, preocupados más por defender bien y no dejar espacios que el rival pudiera aprovechar. Sin embargo el Sabadell rompió esta dinámica de tanteo mutuo con una ocasión de oro. Toni Gabarre estuvo a punto de poner el 1 en el luminoso, con un remate que se fue rozando el palo tras tocar en la zaga azulgrana. Se animaba el encuentro, el Barça B respondía y de que manera, Nils Mortimer consiguió hacerse un hueco para sacar un gran disparo que repelió Kike Royo con una gran intervención.

Sería la última intervención de Nils Mortimer en el duelo, ya que tras su jugada personal se resintió de la pierna derecha y no pudo continuar sobre el tapete de la Nova Creu Alta. El joven extremo azulgrana fue uno de los hombres más destacados del partido, pasando por sus botas las mejores ocasiones del equipo de Sergi Barjuan. Aprovechó el Sabadell la incertidumbre en el equipo visitante y tuvo otra gran ocasión para abrir la lata, Arnau Tenas logró evitar el gol con la pierna izquierda tras el disparo de Jacobo González.

Rodado adelanta al Barça B

El duelo cogió un ritmo trepidante, con ocasiones por parte de ambos equipos y el 0-0 aún campeando en el marcador. Aceleraba el Barça B, consciente de que no podía irse otro partido más con 0 goles en su casillero, cuando Rodado hizo acto de presencia. El delantero centro del filial culé consiguió anotar tras aprovechar un rechace en el área, tras una gran jugada y posterior disparo de Abde. El equipo culé consiguió poner el 0-1 en el marcador en un momento clave en el partido, a tan solo 20 minutos del pitido final.

No conseguía el Sabadell levantar cabeza tras el gol concedido, el equipo de Antonio Hidalgo estaba en la lona, mientras el conjunto barcelonista quería sentenciar el duelo y no pasar apuros en los últimos minutos del mismo. Insistía el Barça B y a punto estuvo de llegar el 0-2 al marcador, Jutglà falló una ocasión muy clara tras otra buena jugada personal de Abde, clave para el Barcelona tras su ingreso en el terreno de juego.

Lo empata el Sabadell

Cuando mejor estaba el combinado de Sergi Barjuan llegó la igualada en el marcador, obra de César Morgado, tras conectar un fantástico testarazo en la salida de un córner. La Nova Creu Alta se encendía con el empate del conjunto arlequinado y los últimos minutos del encuentro prometían emociones fuertes. A tan solo 10 minutos para el final todo estaba por decidir en el derbi catalán.

Doblete de Rodado

A pesar del frenesí desprendido entre la hinchada del Sabadell, volvió a aparecer Rodado para hacer trizas las esperanzas del equipo local. El 9 azulgrana se fue con una superioridad notoria de la zaga del Sabadell para acabar definiendo a la perfección con un disparo cruzado y potente ante Kike Royo. El Sabadell volvía a estar por debajo en el marcador pocos minutos después de haber conseguido el empate.

El filial barcelonista no había dicho aún su última palabra en el encuentro y aún tenía deparada una última sorpresa en forma de gol. Matheus Pereira consiguió conectar un fenomenal disparo desde la frontal del área enviando el balón a la escuadra de la meta sabadellense, sentenciando por completo el partido. El choque acabó con 1-3 favorable al FC Barcelona B, que consiguió la primera victoria de la temporada dejando grandes sensaciones sobre el verde de la Nova Creu Alta.