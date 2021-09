Real Sociedad - Sevilla FC; puntuaciones de la jornada 5 de LaLiga Santander

El Sevilla se lleva un punto en su visita al Reale Arena en el encuentro ante la Real Sociedad. Partido gris de los de Lopetegui que lo mejor que se llevan es el resultado final. Bono le detuvo un penalti a Oyarzabal.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal, 4: Mal, 5: Regular, 6: Bien, 7: Bastante bien, 8: Muy bien, 9: Fantástico, 10: Excelente, S.C: Sin Calificar.

4/ Mal planteamiento de partido del técnico vasco hoy, no le funcionó el plan A y con los cambios tampoco atinó a la hora de lavarle la cara al equipo y mejorar el juego.

8/ El mejor del Sevilla, empezó un poco dubitativo con los pies, pero solo quedó en eso. Le paró un penalti a Oyarzabal y tuvo bastantes paradas de mérito que mantuvieron al Sevilla a flote, gran momento de forma del meta marroquí.

5/ En la misma línea de los últimos partidos, no tuvo mucha trascendencia en el encuentro, llegó alguna que otra vez al área pero la mayoría de sus centros no encontraron cabeceador. No está en su mejor momento el de Los Palacios

5/ Cuarto penalti pitado al Sevilla en dos partidos y otra vez el central brasileño salió en la foto. No cuajó un mal partido el central sevillista pero debe dejar de regalar este tipo de acciones y medir con más cuidado.

5/ En la misma línea de Diego Carlos, no ha realizado un mal encuentro, correcto. No ha subido ni a sacado el balón como nos tiene acostumbrados. En la misma línea del equipo.

5/ Desaparecido el lateral argentino, se sumó poco al ataque y fue superado varias veces en defensa, no ha sido el mejor encuentro del "Huevo".

6/ Buen partido de Fernando, no ha sido la clase magistral a la que nos tiene acostumbrado pero ha abarcado mucho campo y trabajado mucho en la recuperación. Sin alardes en su juego pero bastante efectivo en el rendimiento.

5/ El danés disputaba su primer encuentro como titular, pero el estreno no ha sido el mejor. No ha pasado mucho fútbol por sus botas, se ha desconectado del partido durante algunos minutos. Fue sustituido en la segunda mitad.

4/ Mal partido del croata hoy, totalmente desbordado y sin trascendencia en el juego, además su amonestación provocó que fuese uno de los primeros cambios al descanso. Se espera más de un jugador de su nivel.

6/ Buenos minutos de Lamela en su primera titularidad, voluntarioso y muy sacrificado en defensa cuando el equipo le ha necesitado. Al igual que Rakitic, su amonestación hizo que fuese cambiado al descanso. Prometedor comienzo del argentino.

"Papu" Gómez

4/ No ha sido su partido, y no lo decimos solo por hoy. El argentino sigue mostrando un nivel bastante bajo para lo que se espera de él en Nervión. En banda no encuentra su mejor juego, pero es que en su posición tampoco. Hay que pedirle más a un jugador de su clase, debe dar un paso adelante.

6/ Discreto partido de Youssef hoy en ataque, lo ha intentado como siempre, con velocidad y desmarques, pero ha destacado más en su faceta defensiva, ahí ha realizado una gran tarea. Fue sustituido por Rafa Mir en la segunda mitad.

5/ No está a su mejor nivel tras volver de lesión pero también está a años luz de ese jugador que deslumbró en su primera temporada. Siempre se agradece su garra y su esfuerzo, pero no está siendo todo lo decisivo que podría ser.

Óscar

5/ Poco se ha podido ver del talaverano hoy, no ha entrado mucho en juego, la banda no le beneficia, se ha ganado la confianza de Lopetegui, pero hoy su aportación ha sido escasa.

5/ Sigue atravesando un mal momento, ha tenido varias perdidas y no ha mejorado mucho lo que había, ha salido desde el banquillo, hoy no ha formado parte del once debido a sus últimos partidos.

6/ Buenos minutos del murciano, voluntarioso y con gran movilidad arriba, tuvo la oportunidad más clara de la segunda mitad para decantar la balanza pero se topó con Remiro.

S.C/ Apenas ha jugado cinco minutos, no se podría calificar su rendimiento en el partido de hoy.