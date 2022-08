'La Roja' se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final

España perdió 2-0 ante Alemania en la segunda jornada del grupo B y ‘La Roja’ sigue dependiendo de sí misma para avanzar a los cuartos de final. Por su parte, Dinamarca superó 1-0 a Finlandia y tampoco dará tregua. Ambas selecciones llegaban con altas expectativas para el partido crucial.

España avanza a los cuartos de final

La selección española no se guarda nada en pleno partido crucial, Dinamarca es un hueso duro de roer en cuatro minutos de juego. ‘La Roja’ mantiene su libreto, temporalmente es la rival de Inglaterra, ambas suman cuatro puntos. España se enfrentó por última vez a su similar danesa en junio de 2021, en aquel amistoso ganó 3-0.

En simultáneo, la ya clasificada, Alemania empata sin goles ante Finlandia. Mariona se asoció con Aitana, la selección española domina las acciones en siete minutos de juego. Saque de esquina para ‘La Roja’. Dinamarca es un equipo combativo, aunque por ahora queda eliminada por diferencia de goles.

Irene Paredes fue uno de los puntos más altos en once minutos de juego, la selección danesa tampoco dio tregua y por poco complica a través del juego aéreo. Sandra Paños estuvo impecable con sus reflejos. Partido de ida y vuelta en trece minutos de juego.

En diecisiete minutos de juego, la selección española intentó por todos los medios abrir la cuenta y no pudo ante un combativo combinado danés. España perdió por momentos algunos balones en salida. Dinamarca ahora domina las acciones y no quiere dejar pasar la oportunidad dorada para clasificarse a los cuartos de final.

El ataque danés quedó anulado por una posición adelantada, la tónica se mantuvo partido de ida y vuelta, con mucha intensidad en ambas áreas en veintidós minutos de juego. Saque de esquina favor de España, Mapi León ejecutó el mismo. La selección española falla mucho en el último pase.

A veinte minutos para que concluya la primera media hora, Alemania lidera el grupo B con nueve puntos, España es su escolta con cuatro puntos, Dinamarca eliminada con el mismo puntaje y Finlandia última sin unidades.

Las teutonas superan por la mínima a las finlandesas, Leila fue amonestada, Mariona remató a puerta, España por poco anota el primero. La selección española ahora recupera el protagonismo en el tramo final. Un minuto de adición.

En el complemento, España buscaba romper la igualdad sin goles. Dinamarca no dio tregua y mantuvo su libreto en cuarenta y seis minutos disputados. ‘La Roja’ intenta romper la muralla defensiva danesa a través del juego asociado. El combinado danés es un hueso duro de roer.

Dinamarca no encuentra la fórmula para sorprender en medio de un partido bastante reñido en Brighton. En cincuenta minutos de juego, Kuhl remató a puerta. La selección danesa apuesta por el juego aéreo como principal argumento para sorprender. Alemania vence 2-0 a Finlandia y se afianza en la cima del grupo B.

España volvió a la carga a través de las bandas y por momentos puso en aprietos a su similar danesa en cincuenta y dos minutos de juego, Olga remató y por poco anota el primero. El partido no tiene una dominadora absoluta, está para cualquiera de las dos.

‘La Roja’ insiste a través del juego asociado y no encuentra la fórmula para anotar el primer tanto, el tiempo apremia en cincuenta y cinco minutos de juego. Aitana se asoció con Mariona, Dinamarca se aferraba a su muralla defensiva. A treinta minutos para que concluya el tiempo regular, la tónica no cambió. La selección danesa por momentos intento dejar en aprietos a su similar española.

Alemania golea 3-0 a Finlandia, partido liquidado. Mientras que la selección española no encuentra el camino para anotar el primer tanto ante una combativa selección danesa. Marta Cardona anota el único tanto, 1-0.

La semana de definiciones continuará este domingo, se define el grupo C con Suecia vs. Portugal y Suiza vs. Países Bajos como partidos destacados. Ambos se juegan en simultáneo. Inglaterra vs. España y Alemania vs. Austria son las únicas eliminatorias confirmadas para los cuartos de final.