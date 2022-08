Dest: "Me quedo en el Barça"

El FC Barcelona ya está preparando la gira americana que va a llevar a cabo en su pretemporada. El primer encuentro que disputará el conjunto culé será ante el Inter Miami, el miércoles 20 de julio, para ese duelo el Barça podrá contar con un jugador que ha confirmado que seguirá ligado al club, Serginho Dest.

Dest se queda en el Barça

El lateral de Estados Unidos ha confirmado en una entrevista lo que era un secreto a voces: "Soy feliz en este club y definitivamente me quedo aquí". El defensa azulgrana también reconoció lo que se hizo mal la temporada pasada: "Ya no podemos jugar más en la Europa League. No sé si cometimos grandes errores. Tenemos mucho talento. Intentamos crear una nueva generación y eso requiere su tiempo".

"Todo el mundo espera que seamos los mejores. Creo que vamos a realizar una gran temporada. Estamos especialmente motivados porque en medio hay un Mundial", reconocía Dest. El joven lateral derecho reafirmaba que: "Tenemos mucho talento y si lo desarrollamos bien podremos hacer cosas similares a las que hicieron otros equipos del Barça antes de nosotros".

Un Clásico siempre tiene emoción para Eric

Eric García también concedió una entrevista para los medios, en la que asegura que el próximo clásico amistoso ante el Madrid será importante: "Creo que el clásico irá muy bien para el equipo para coger ritmo y llegar en las mejores condiciones a la temporada y obviamente por el partido que es, primero que todo, porque somos el Barça y siempre hay que ganar".

El zaguero azulgrana también ha querido mojarse con el futuro de un amigo que dejó en el Manchester City, Bernardo Silva: "No sé lo que puede pasar con Bernardo, es un jugador fantástico, un buen amigo. Estamos en el Barça, tenemos grandes jugadores como él, pero no sé lo que pasará en el futuro".