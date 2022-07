Brasil, campeona de la Copa América Femenina por octava vez

Colombia ganó 1-0 a Argentina en la primera semifinal y Brasil superó 2-0 a Paraguay en la segunda semifinal. Ambas selecciones llegan a la gran final de la Copa América Femenina con altas expectativas y con un gran estado de forma con cinco victorias al hilo. En caso de igualdad, la nueva campeona sudamericana se define en la prórroga y tanda de penaltis.

Brasil mantiene su hegemonía en Sudamericana

Tras la épica remontada de Argentina, llega el momento cumbre en Bucaramanga, la selección colombiana toma mayor protagonismo en tres minutos de juego. La anfitriona no se guarda nada en la gran final. Brasil no se siente cómoda y no fue aquel equipo arrollador de los cinco partidos anteriores. El combinado brasileño con cautela apostaba por equiparar el desarrollo de un partido bastante intenso.

Saque de esquina para el combinado brasileño, en diez minutos de juego la tónica no cambió. Brasil empezó a ejercer mayor presión en las salidas de Colombia, por ahora todo apunta a la prórroga. Lateral para la selección colombiana, en quince minutos de juego ninguna fue contundente. Colombia generó cuatro remates en total y ninguno a puerta.

Brasil sin remates y ni ocasiones generadas buscaba recuperar terreno perdido en la gran final, por ahora la nueva campeona sudamericana sigue siendo un misterio. Usme remató y por poco anota el primero, el balón apenas salió desviado. La anfitriona obtuvo un saque de esquina.

Colombia fue superior y generó estragos a través del juego asociado, Brasil no puede generar peligro en el área colombiana. Por primera vez, la selección brasileña está siendo dominada en la Copa América Femenina. En treinta minutos de juego, por ahora ambas se mantienen invictas. La actual campeona sudamericana ahora con tres remates y uno directo a puerta, empezaba a reaccionar en medio de un partido bastante bravo. Colombia no dio tregua y buscaba constantemente el área rival.

En treinta y seis minutos de juego, penalti para Brasil, Debinha fue derribada dentro del área colombiana. La selección brasileña se adelantó, 0-1, tremendo mazazo para la anfitriona. La selección colombiana se complica sobre el final de la primera media hora. Dos minutos de adición. Colombia ahora tiene una ardua misión, remontar para evitar tremenda decepción.

En el complemento, la selección colombiana volvió más decidida en cuarenta y seis minutos de juego. Brasil no dio tregua, por ahora mantiene su hegemonía en Sudamérica, acariciando el octavo título. Colombia no encontraba la fórmula para remontar un partido bravo, pese a contar con estadística favorables.

Ary ejecutó el saque de esquina, Colombia no pudo salir del asedio táctico brasileño en la segunda media hora. A cuarenta minutos para que concluya el tiempo regular, la tónica se mantuvo. El VAR intervino para aclarar un potencial penalti y no pasó nada.

Bedoya fue amonestada, tiro libre para Brasil, el balón rozó el travesaño. Colombia nunca pudo en la segunda media hora encontrar su mejor versión colectiva. Debinha erró una gran ocasión. En sesenta minutos de juego, Colombia insiste por todos los medios equilibrar las acciones y no puede ante la férrea marca brasileña.

Brasil cambió su actitud en la segunda media hora y complicó muchísimo a Colombia con el 58% de la posesión del balón. Ambas selecciones remataron 13 veces en total, la gran final estaba bastante reñida en Bucaramanga. En sesenta y seis minutos de juego, la selección brasileña buscaba sostener la ventaja por la mínima diferencia. La selección colombiana presiona las salidas de Brasil y busca forzar la prórroga.

Brasil, como la nueva campeona sudamericana, se enfrentará a Inglaterra o Alemania en la ‘Finalissima Femenina’ en la fecha FIFA de febrero en Europa. En medio de un fin de semana recargado de definiciones, este domingo se definen la UEFA Euro Femenina y la Supercopa de Francia, aunque eso es un debate aparte.