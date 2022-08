Convocatoria del Real Madrid para medirse al Almería

El Real Madrid se enfrentará a la UD Almería este domingo a las 22:00 horas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de Laliga Santander. Los blancos llegan tras una temporada increíble en la que ganaron Supercopa de España, Champions League y el trofeo liguero. Además, vienen de conseguir su primer título de la temporada tras derrotar por 2-0 en la Supercopa de Europa al vigente campeón de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt, con goles de David Alaba y Karim Benzema.

Carlo Ancelotti ha convocado a todos los jugadores disponibles para el partido, incluido el portero del Castilla, Luis López. En cuanto al once inicial que dispondrá el técnico italiano, este comentó tras el final del encuentro contra los alemanes que introducirá novedades con respecto al equipo que salió de titular ese partido. Por ello, se espera que jugadores como Camavinga, Rüdiger o Tchouaméni puedan comenzar el duelo ante los andaluces.

Los madridistas buscarán seguir con la buena dinámica y conseguir los primeros tres puntos de la temporada contra el equipo dirigido por Rubi. Para ello, necesitarán que Courtois mantenga su gran nivel y que Vinicius Jr y Benzema sigan marcando la diferencia en campo rival.

En lo relativo a las bajas, los blancos no podrán contar con Rodrygo Goes, que no se entrenó esta mañana debido a una sobrecarga en el muslo derecho y que, por lo tanto, no viajará con sus compañeros. Tampoco acompañará al equipo Dani Carvajal, que está buscando recuperarse totalmente del esguince de tobillo que sufrió en la pretemporada en Estados Unidos, aunque este no le impidiese disputar la Supercopa del pasado miércoles.

Lista de convocados

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Ferland Mendy.

Mediocampistas: Kroos, Modric, Camavinga, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Dani Ceballos.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr, Mariano.

Arbitraje

Principal: Juan Martínez Munuera

VAR: Xavier Estrada Fernández