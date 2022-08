Los 'Ches' iniciaron con una ajustada victoria el nuevo curso liguero

El Valencia llegaba entonado para la primera jornada de la LaLiga 22/23 tras haber ganado el Trofeo Naranja el 6 de agosto superando 2-1 a la Atalanta. Por su parte, el Girona también estaba ilusionado con su regreso a la élite. Ambos apuntaban a concretar un buen arranque en medio un curso exigente.

Resumen del partido

El conjunto ‘Che’ inició con nuevas aspiraciones en Laliga 22/23 buscando pelear puestos de competiciones europeas, el Valencia abrió su largo periplo ante Girona en Mestalla. Los dirigidos por Gattuso, con el 59% de la posesión del balón, son dominadores absolutos de las acciones en la primera parte, aunque ninguno ha generado ocasiones claras a puerta. Los ‘Albirrojos’ fueron un hueso duro de roer, Valencia no se sintió cómodo, la disputa del balón fue intensa desde el medio campo.

En 11 minutos de juego, los ‘Ches’ generaban mejores sensaciones, aunque la falta de contundencia en ambos equipos en el arranque de la nueva temporada liguera preocupa un poco. Vázquez remató y no encontró la portería, el Valencia erró una gran ocasión para pasar al frente en el marcador. Gattuso estaba pensativo, el plan inicial no resultó. Girona por momentos fue atrevido y propuso un juego directo, buscando sorprender a través de las bandas.

Falta contra Soler, tiro libre para los ‘Ches’. El Valencia dominaba las acciones y la falta de contundencia lo llevó a tomar decisiones apresuradas. Por su parte, el Girona, en su regreso a la élite, no desentonó y apostó por el contraataque como as bajo la manga. En 15 minutos de juego, la tónica no cambió.

El partido fue bastante equilibrado en la primera parte, por ahora ninguno da tregua. Vázquez se asoció con Guillamón. El Valencia buscaba por todos los medios abrir la cuenta y no pudo ante la férrea muralla defensiva de Girona. El conjunto ‘Che’ ganaba terreno, sin poder trascender muchísimo en ataque.

Gattuso buscaba variantes tácticas para mejorar el desempeño colectivo de sus dirigidos en 21 minutos de juego. Los ‘Albirrojos’ bloquearon todos los circuitos de juego en Mestalla. Partido de ida y vuelta en ambas áreas. Soler remató a puerta y no pudo batir la portería rival. El Girona fue sólido defensivamente en 36 minutos disputados.

Hugo Duro remató y tampoco pudo abrir la cuenta, el Valencia tuvo serios problemas con la definición en 39 minutos disputados. Saque de esquina para los ‘Ches’, los ‘Albirrojos’ sorprendieron parcialmente como un equipo equilibrado en todas las líneas. Gattuso tiene arduo trabajo. Se añadieron cuatro minutos, penalti para el Valencia, Soler anotó el primero, 1-0. Tremendo mazazo para el Girona cuando tuvo una primera parte impecable.

Segunda parte

En la segunda parte, el Girona volvió más decidido buscando la épica remontada en 46 minutos disputados. Por su parte, el Valencia anhelaba ampliar la ventaja en Mestalla e insistió con el juego asociado a través de las bandas. El conjunto ‘Che’ se apresuraba demasiado ante la presión ‘Albirroja’, por ahora sigue ganando por la mínima diferencia.

Falta a favor del Girona, amonestado Comert tras una durísima entrada y tras la revisión del VAR, dicha tarjeta fue cambiada. El Valencia por momentos camino al borde la cornisa cometiendo faltas tácticas en el medio campo. Los ‘Albirrojos’ ahora buscaban a través de contraataque silenciar Mestalla.

Comert fue expulsado, el Valencia ahora solo tiene diez jugadores. El Girona fue un hueso duro de roer y con un futbolista más fue más punzante en el área rival. En 56 minutos de juego, Gattuso fue enérgico y dio constantemente indicaciones.

A 30 minutos para que concluya el tiempo regular, Gattuso metió un par de variantes para refresca al equipo. Míchel estaba pensativo, los ‘Albirrojos’, pese a dejar buena impresión, se fueron con las manos vacías. Girona erró varias veces el potencial empate, aunque nunca dejó de ser un equipo aguerrido.

García remató y por poco anota el empate, el Girona tuvo contra las cuerdas al Valencia en 72 minutos de juego. Los ‘Albirrojos’, con un jugador más, fueron letales y generaron estragos en la zaga del conjunto ‘Che’. Se añadieron siete minutos.