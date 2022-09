Raúl Casañ: “Es un campo de hierba natural, nuestro campo y es grande”

Raúl Casañ valoró esta mañana el encuentro de este domingo ante el Fuenlabrada en el Reina Sofía en rueda de prensa ante los medios de comunicación: “Muy importante, como todos los partidos. Solo hay que mirar este encuentro y no más allá. Tampoco es de vida o muerte, hay que ir a ganar sí o sí, pero no se acaba la liga con el Fuenlabrada. Suerte siempre hay que tener, pero yo creo más en el trabajo, sin embargo, de cara a gol no hemos estado afortunados y en nuestra área, cada vez que llegan, nos han metido gol. Nosotros no vemos otra cosa que sea ganar, pero luego cada partido es diferente y puede pasar de todo”.

El equipo tiene bajas importantes y dudas que podrían finalmente no entrar en convocatoria este domingo: “Tenemos a Borja y a Ramón, que siguen con su proceso de rehabilitación. Tenemos a David Vicente, De Miguel o Nespral que están entre algodones. Nespral está bien de la espalda aunque no entrenó ayer y parece que no va a haber problemas”.

Sobre el césped natural del Reina Sofía, que se estrenará este domingo: “Es un campo de hierba natural, nuestro campo y es grande. Tenemos que adaptarnos rápido. También estará la afición con lo que ello conlleva. Tenemos que volver a lo que Unionistas ha sido en casa. Nos gustaría entrenar toda la semana ahí, pero teníamos que hacer una sesión previa ahí para ver cómo estaba el césped. Hay que coger las dimensiones. No tiene nada que ver con Las Pistas”.

Sobre el rival, lo veía así en rueda de prensa: “Es un equipo con mucha experiencia en la parte de atrás y ha incorporado a jugadores notables. Saben estar en el campo. En balón parado es muy fuerte y con balón alterna y juega bien”, concluyó.